Project CARS GO: netradiční závody dorazily na Android (první dojmy)

Na začátku máte celkem 60 kanystrů s palivem, přičemž na jeden závod jich spotřebujete 5. Pokud by závody byly alespoň o něco delší, neviděli bychom v tom takový problém. Vzhledem k tomu, že ve hře jsou i drag závody, které trvají třeba jen okolo 15 vteřin a klasické závody (alespoň ze začátku) nezaberou více než minutu, připadá nám i tato cena vysoká. Kanystry se vám sice postupně samy doplňují a získat je můžete i za postup ve hře. Project CARS GO však tato herní mechanika staví spíše do pozice titulu pro příležitostné hráče – tedy za předpokladu, že do hry nebudete chtít dávat reálné peníze

Project CARS GO GAMEVIL

Grafická stránka se povedla

Pokud jste na svém smartphonu hráli Need for Speed: No Limits, budete v Project CARS GO jako doma – a to nejen kvůli mikrotransakcím a nutnosti hospodařit s palivem. Také v Project CARS GO, máte vlastní garáž s možností vylepšit vzhled i statistiky svých aut. Přítomen je pochopitelně také dealer, u kterého si můžete zakoupit nová vozidla. Jednotlivé závody si pak volíte na mapě, ne nepodobné té z Need for Speed – zde ovšem mapa nereprezentuje jedno město, ale celý svět. To se pozitivně odráží v různorodosti tratí. Vedle světových metropolí tak budete závodit i ve venkovských oblastech či na známých závodních okruzích.