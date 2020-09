Kolik modelů telefonů teď přibývá v Číně na trh během měsíce? Tipněte si

Čínská instituce China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) nedávno zveřejnila report, ve kterém popisuje statistiky tamní prodejnosti mobilů za srpen 2020. A také od začátku letošního roku. V datech je hned několik zajímavých položek, které stojí za zmínku. Pro výrobce, operátory a uživatele je důležité například to, že za minulý měsíc 60,1 procenta prodaných mobilů tvořily přístroje s 5G kompatibilitou. Konkrétně šlo o 16,2 milionů kusů. Report zahrnující prodejnost mobilů v Číně za srpen 2020 ukrývá i mnohem zajímavější čísla.

Oproti loňskému srpnu se prodalo o 12,9 % telefonů méně, přesně 26,9 milionů. Obřích 93,3 % tvoří přístroje od domácích firem. Jestli vás někdy zajímalo, kolik telefonů chrlí výrobci na trh, čínský report má pro vás slušný nástin. V Číně se prodávalo v srpnu 45 nových modelů, od začátku roku je to dohromady 301. V průměru je to přes 37 kusů měsíčně. Je to málo? Moc? Posouzení necháme na vás. Je potřeba brát v potaz, že spousta telefonů se dostane jen k čínským zákazníkům. Jak jsme už zmínili, v Číně raketově roste prodejnost mobilů s 5G – za leden až srpen 2020 přibylo 141 modelů. Jde o 93,7 milionů kusů.

