Když rozbalíte z krabičky nový telefon, spustíte ho a provedete úvodní nastavení, zpravidla vás následně potěší svou rychlostí a plynulostí. Jenže za rok či dva bude situace jiná: telefon bude váhavější, jeho reakce už nebudou tak bleskové a modely nižších tříd se mohou i dočasně zasekávat. V tomto článku vám představíme pět hlavních důvodů, proč telefony zpomaluji a jakým způsobem to můžete řešit.

Příliš mnoho aplikací

Tím prvním důvodem, proč telefony zpomalují, jsou jednoznačně aplikace. Prakticky každý si do telefonu nějaké instaluje – někdo více, někdo méně. Mnohé z těchto aplikací se následně spouštějí společně se systémem, čímž prodlužují jeho start. Často také mohou běžet (celé, nebo jen některé jejich procesy a služby) na pozadí, čímž zatěžují hardwarové prostředky.

Zpočátku je v systému jen základní sada aplikací, které zdaleka nepokrývají všechny potřeby. Proto si uživatelé instalují další. Například komunikační aplikace neustále kontrolují, zda nepřišla nová zpráva. Aplikace sociálních sítí zjišťují, zda nejsou dostupné nějaké novinky. Pokud si uživatel nastaví zálohu (třeba do Fotek Google), pak tato aplikace kontroluje připojení a v případě potřeby začne kopírovat fotky do cloudu.

Může se to zdát jako maličkost, ale právě zde platí léty osvědčené rčení „stokrát nic umořilo osla“. Na rozdíl od čerstvého operačního systému, ve kterém běží pár základních aplikací, jich časem mohou nějakým způsobem běžet na pozadí klidně i desítky. Každá z nic v určitých periodách něco dělá, což se logicky může projevit na výkonu a odezvě operačního systému i aplikací.

Řešení: Jednou za čas projděte všechny nainstalované aplikace a odinstalujte ty, které nepoužíváte. Zaměřte se zejména na ty, které se spouštějí společně se systémem. Neinstalujte do telefonu zbytečné aplikace.

Aktualizace aplikací a systému

Dalším důvodem, proč telefony s Androidem v průběhu času zpomalují, jsou aktualizace operačního systému a aplikací. Ty zpravidla přinášejí nové funkce, různá vylepšení uživatelského rozhraní, a především bezpečnostní záplaty, kvůli kterým je vhodné aktualizace nezanedbávat.

Jeden z problémů tkví v tom, že vývojáři často optimalizují aplikace pro novější modely telefonů. Tyto optimalizace však mohou zvyšovat nároky na výkon, což znamená, že starší zařízení nemají dostatečné zdroje, aby zvládala nové verze tak efektivně jako nové telefony. Aktualizace také často zvětšují velikost aplikací, což vede k větším nárokům na úložiště a operační paměť. To může způsobit pomalejší spouštění a celkové zpomalení systému.

Systémové aktualizace mohou přidávat další procesy a služby, které běží na pozadí. Nové procesy mohou spotřebovávat více systémových zdrojů (procesor, paměť), což v konečném důsledku může být dalším důvodem, proč telefony zpomalují. Operační sytém tak postupem času bobtná, což se může projevit na jeho fungování.

Zpomalení systému může být také příznakem nějaké chyby, ke které došlo během instalace aktualizace, nebo projevem nekompatibility mezi novou verzí systému a některou z nainstalovaných aplikací. Takové potíže se obvykle projevují jen na některých telefonech, nikoli na všech, které daný update obdržely.

Řešení: Jednou za čas (ideálně po velké systémové aktualizaci) proveďte obnovení telefonu do továrního nastavení. Telefon poté neobnovujte ze zálohy, ale nastavte ho jako nový. Následně postupně instalujte aplikace a sledujte, zda nějakým způsobem negativně neovlivňují plynulost systému.

Nedostatek místa v interním úložišti

Když je úložiště téměř plné, soubory a aplikace se ukládají na dostupná volná místa, což může vést k fragmentaci. Fragmentace znamená, že části souborů jsou roztroušeny po celém úložišti, což zpomaluje načítání a zapisování dat, protože systém musí tyto části vyhledat a spojit dohromady. To je další z možných důvodů, proč telefony zpomalují.

Systém Android potřebuje určitou rezervu volného místa pro efektivní fungování. Pokud je interní úložiště téměř plné, může to zpomalit základní operace jako je instalace aktualizací, stahování souborů nebo ukládání dat. Systém nemůže efektivně zapisovat a číst data, což vede k (často výrazně) pomalejšímu výkonu.

Nedostatek volného místa v interní paměti se může projevit i dalším způsobem. Aplikace a systém vytvářejí dočasné soubory a ukládají data do cache, aby urychlily přístup k často používaným informacím. Když je úložiště plné, není dostatek místa pro vytváření a správu těchto dočasných souborů, což může způsobit citelné zpomalení.

Také při odinstalování aplikací často zůstávají v úložišti zbytky souborů, jako jsou dočasné soubory, nastavení a data. Tyto soubory zabírají místo v interní paměti a mohou zpomalit zařízení, pokud se jich nahromadí velké množství. Když se úložiště zaplní těmito soubory, pak systém může mít problémy s efektivním zpracováním a ukládáním nových dat, což vede k pomalejšímu výkonu.

Řešení: Pravidelné mazání nepotřebných souborů, cache a dočasných souborů může uvolnit místo a zlepšit výkon. Existují aplikace, které vám s tímto mohou pomoci. Fotografie, videa a jiné mediální soubory lze přesunout na externí úložiště nebo do cloudové služby, čímž se uvolní místo v interní paměti. Jednou za čas je také vhodné projít a odstranit aplikace, které již nepoužíváte.

Škodlivé aplikace a viry

Jedním z potenciálně možných důvodů, proč telefony zpomalují, mohou být škodlivé aplikace, které svou činností narušují plynulost celého systému. Viry a malware pronikají do zařízení prostřednictvím instalačních balíčků aplikací, které mohou uživatelé stáhnout a nainstalovat z neoficiálních zdrojů (a bohužel občas i z Obchodu Google Play).

Tyto aplikace mohou provádět různé škodlivé činnosti, jako je sběr osobních údajů, sledování aktivit, odesílání informací, nebo využívání systémových zdrojů, což vede k celkovému zpomalení zařízení. Existují například aplikace, které využívají výkon telefonu k těžbě kryptoměn (kryptominery), což je pochopitelně velmi náročné na hardwarové prostředky.

Malware také může zapojit zařízení do botnetu a využívat jeho zdroje pro DDoS útoky nebo rozesílání spamu, což se pochopitelně také projeví na výkonu. Viry mohou vyvolat nepřetržitou síťovou aktivitu tím, že odesílají data na vzdálené servery, stahují další škodlivý software nebo komunikují s řídicími servery. To se může projevovat zvýšenými datovými přenosy, zpomalením internetového připojení a tím i všech služeb a aplikací, které ke své činnosti využívají internet.

Škodlivá aplikace může být nastavena tak, aby se automaticky spouštěla při startu telefonu, čímž prodlužuje dobu spouštění a zvyšuje zátěž systému. Škodlivé aplikace a viry mohou běžet na pozadí a spotřebovávat velké množství systémových zdrojů, jako je procesor a operační systém. Legitimní aplikace a služby pak budou mít k dispozici méně dostupných zdrojů, což vede ke zpomalení celého systému.

Řešení: V první řadě stahujte aplikace pouze z oficiálních a důvěryhodných zdrojů – například z Obchodu Google Play. Udržujte systém a aplikace aktualizované, aby byly chráněny před známými zranitelnostmi. Buďte obzvláště obezřetní při otevírání příloh a odkazů z neznámých zdrojů.

Zastarávající hardware

Pátým důvodem, proč se telefony s Androidem v průběhu času zpomaluji, je zastarávající hardware. Když to hodně zjednodušíme: pokud na patnáct let starý počítač nainstalujete Windows 11, skoro jistě nebude fungovat tak plynule a svižně, jako když jste ho koupili, tehdy ještě s operačním systémem Windows 7. V případě mobilních telefonů jde výkon vpřed ještě překotněji.

Nové aplikace a operační systémy jsou navrhovány s využitím nejnovějších technologických trendů a optimalizací pro moderní hardware. Starší procesory prostě nemusejí mít dostatečný výkon, aby efektivně zvládaly nové a náročnější softwarové požadavky. Výsledkem je, že aplikace běží pomaleji a celý systém může být viditelně línější.

Starší procesory také mohou postrádat nové instrukční sady a optimalizace, které moderní aplikace využívají, což znamená, že nemohou provádět některé úkoly tak rychle a efektivně. Novější aplikace často vyžadují pro svůj běh více operační paměti. Starší telefony s menší kapacitou RAM mohou mít problém s multitaskingem a mohou se zpomalovat při pokusu o spuštění více aplikací současně.

Starší úložiště může mít nižší rychlosti čtení a zápisu ve srovnání s novějšími technologií, jako jsou UFS (Universal Flash Storage) oproti staršímu eMMC (Embedded MultiMediaCard). Pomalé úložiště zpomaluje načítání aplikací, ukládání dat a může ovlivnit celkovou plynulost systému. Interní paměť, kterou telefony používají, se může časem opotřebovávat. To může vést k chybám při čtení a zápisu dat, což dále zpomaluje výkon zařízení.

Technologie se v segmentu mobilních telefonů vyvíjejí velmi rychle. To znamená, že hardware, který byl ještě před několika lety považován za špičkový, může být dnes zastaralý. Starší zařízení mohou mít problémy s přehříváním, což může vést k throtlování (omezení výkonu) procesoru, aby se zabránilo poškození.

Řešení: Prvním krokem může být používání méně náročných aplikací. Mnohé aplikace mají „lite“ verzi, která méně zatěžuje hardwarové prostředky. Občasné provedení továrního nastavení může pomoci odstranit nahromaděné problémy a zbytky po starém softwaru, čímž se zlepší celkový výkon zařízení. Jednou za čas ale nezbude nic jiného než vyměnit zastaralý telefon za novější model.

Závěr – proč telefony zpomalují?

Zpomalení telefonů s Androidem je běžným jevem, kterému čelí mnoho uživatelů. Ačkoli se může zdát nevyhnutelné, existuje řada kroků, které můžete podniknout, abyste prodloužili životnost a udrželi výkon svého zařízení. Pravidelným mazáním nepotřebných aplikací a instalací aktualizací můžete udržovat svůj telefon v co možná nejlepším stavu.

K udržení výkonu může do značné míry přispět pravidelná údržba. Je ale dobré brát v úvahu skutečnost, že technologie se neustále vyvíjejí, a tak je přirozené, že starší zařízení nemusí držet krok s novými aplikacemi a funkcemi. Přesto můžete udělat alespoň něco pro to, aby váš telefon fungoval co nejlépe, jak to jeho hardware dovolí.

Je také důležité dbát na bezpečnost a stahovat aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, čímž zabráníte průniku škodlivého softwaru, který může výrazně zpomalit telefon. Pokud váš telefon již není schopen efektivně zvládat nové nároky, může být může být nejlepším a nejrychlejším řešením výměna za novější model.

