Problém s Xiaomi kamerou umožnil sledovat cizí byty. Google firmě omezil přístup

Napadlo vás slovo fake? Nás taky. Google ovšem bleskurychle zablokoval možnost integrace Xiaomi kamer do jejich Asistenta a začal věc vyšetřovat. “Případem se zabýváme a jsme ve spojení s firmou Xiaomi, abychom závadu opravili. Do té doby vypínáme integraci Xiaomi produktů do našich Home zařízení,” sdělil Google v reakci na případ. Taková odpověď ukazuje na reálnou hrozbu. Stejně tak se ovšem může americká firma jen preventivně chránit. Počkáme si, jak se případ dál vyvine. Jestli je hlavní problém na straně Xiaomi kamery, Mi Hone účtu, Google Home rozhraní, nebo kdekoli jinde, se zatím neví. Kamera pochází z oficiální distribuce na Aliexpressu.

Jak moc důvěřujete smart home prvkům?

Zdroj: apolice