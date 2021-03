Čtvrtina uživatelů dělá s chatovacími aplikacemi tuto nerozvážnost. Co vy?

Společnost Kaspersky zveřejnila výsledky zajímavého výzkumu, během kterého se patnácti tisíc lidí zeptala na praktiky při povolování konkrétních pravomocí mobilním aplikacím. V období, kdy byla (a stále je) na špici online komunikace, zaměřila výzkum na to, jak moc si lidé lámou hlavu s tím, že po nich aplikace chce přístup ke kameře a mikrofonu. Ukázalo se, že téměř čtvrtina uživatelů toto povolení uděluje úplně bez rozmyslu. Trochu opatrnější a ostražitější jsou přitom starší uživatelé.

Podle společnosti Kaspersky je pochopitelné, že u technologií, jež pomáhají zvládat aktuální situaci v pracovní, sociální i zábavní sféře, byli lidé ochotni povolovat aplikacím přístup k mikrofonu a kameře. Různé nástroje nabízely rychlé osvojení digitálních dovedností a slibovaly usnadnění života v podmínkách lockdownu. To prý podle průzkumu vedlo k tomu, že 27 % lidí ve věku 25 až 34 let bez rozmyslu udělovalo všem aplikacím povolení požadovaného přístupu. U starších demografických skupin to nebylo tak časté. Celkem 38 % respondentů starších 55 let uvedlo, že takový přístup aplikacím a službám nikdy nepovolují.

U aplikací typu WhatsApp, Microsoft Teams, Skype nebo Meet pochopitelně není z tohoto pohledu příliš důvodů k obavám. Zjištěné statistiky jsou ale současně výstražně zdviženým prstem, že návyky a důvěřivost uživatelůnejsou úplně dobře nastavené. Podle firmy Kaspersky výzkum zkoumající reakci uživatelů na požadovaný přístup ke kameře a mikrofonu poukazují na potřebu nastolení rovnováhy mezi opatrností a pohodlím. A také na rostoucí snahu lidí cítit se v dnešním digitálním světě bezpečně, aniž by přišli o moderní možnosti. Ano, téměř čtvrtina lidí uděluje zmíněná práva bez rozmyslu, nisméně trend je pozitivní.

Zlepšuje se to. Lidé oprávnění více kontrolují

“Řada lidí ještě nezná zásady bezpečnosti při používání webové kamery a neseznámila se se základními prvky kybernetické bezpečnosti. Pozorujeme však silný pozitivní trend zvyšujícího se povědomí o potřebě on-line bezpečnosti a rizicích spojených s potenciálními hrozbami. Vede k proaktivnějšímu chování uživatelů. Ti podnikají preventivní opatření a kontrolují oprávnění jednotlivých aplikací předtím, než jim povolí přístup ke kameře a mikrofonu. Očekáváme také, že rostoucí zájem o kybernetickou bezpečnost podpoří i firmy pořádáním příslušných školení pro jejich zaměstnance. Je to v jejich zájmu, protože audio a video zařízení jsou nyní široce používána pro práci z domova,“ říká Marina Titova, vedoucí marketingu spotřebitelských produktů společnosti Kaspersky.

Hned zkontrolujte dětem mobily. Tyto appky je (vás) mohou vyjít dost draho čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Jak pečlivě posuzuje žádosti aplikací o konkrétní práva?

Zdroj: TZ Kaspersky