Facebook vás nově upozorní, která aplikace si zrovna bere vaše data

Informace, které o sobě máme vyplněné na Facebooku, často poskytujeme při přihlašování do různých webů a aplikací. Stačí někde kliknout na “přihlásit přes Facebooku” a sociální sít daruje třetí straně minimálně váš e-mail. V některých případech i mnohem větší množství konkrétnějších informací. Doposud jste mohli takovou aktivitu sledovat kdesi hluboko v nastavení soukromí, teď se ale Facebook rozhodl tyto informace uživatelům naservírovat až pod nos. Takzvané “přihlašovací notifikace” s konkrétním webem či aplikací na Facebooku uvidíte pokaždé, když do nich tímto způsobem vstoupíte.

Zpráva o novince se tento týden objevila na oficiálním blogu pro vývojáře. Notifikace ponese kromě samotného oznámení o právě provedeném přihlášení také připomenutí, které konkrétní údaje jste třetí straně při použití Facebook Loginu poskytli. Sociální síť se tak snaží uživatelům do rukou vložit nástroj k efektivnímu sledování a kontrolování jejich osobních dat. Přihlašovací notifikace na Facebooku také nabídnou možnost toto sdílení informací omezit. Můžete třeba libovolné aplikaci poskytnout jen jméno a e-mail (tyto dvě položky jsou většinou skutečně nutné), ale přístup k obrázkům, datu narození nebo třeba seznamu přátel jí zatrhnout. Samozřejmě záleží na tom, k čemu aplikaci či web používáte. Vypnutím něčeho potřebného můžete vazbu a funkčnost porušit.

Přístup k vašim informacím takto můžete na jiných místech nastavení zakázat i teď, ale po zavedení novinky to bude mnohem jednodušší. A taky to pravděpodobně otevře mnohým uživatelům oči, jelikož teď možná netuší, kam všude jejich data putují. Mohou se pěkně divit. Přihlašovací notifikace se budou na Facebooku objevovat ve dvou variantách. Tou první je běžné přihlášení do webu či aplikace, kdy třetí straně poskytnete nějaká data. Druhou je případ, kdy se takto znovu přihlásíte u třetí strany, jejíž časově omezený požadavek na data již vypršel.

Vítáte takovou možnost? Jak si hlídáte data na Facebooku?

Zdroj: Facebook