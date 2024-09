Také neradi hledáte přepínač pro velmi tmavé zobrazení? Nově to nebude třeba

Google pracuje na odstranění funkce Velmi tmavé zobrazení

Díky ní je obrazovka tmavší, než umožňuje i nejnižší úroveň posuvníku jasu

Místo toho bude tato funkce nyní zabudována přímo do posuvníku jasu

Když pracujete s mobilem v tmavé místnosti, například večer v posteli při zhasnuté lampičce, může být i nejnižší jas příliš vysoký. Google proto zavedl speciální přepínač nazvaný velmi tmavé zobrazení. Znamená to ale, že musíte stáhnout lištu, najít přepínač a pamatovat, že jste ho aktivovali. Jinak budete ráno marně zírat na téměř tmavou obrazovku telefonu.

Pro mnoho lidí to pravděpodobně bylo zbytečně komplikované, proto se Google rozhodl tento přepínač zrušit. Jeho funkcionalitu přesune tam, kde byste ji čekali, a to do nastavení jasu. Změna by měla dorazit do prvního čtvrtletního vydání Androidu 15.

Až bude funkce aktivní, najdete nové nastavení v Nastavení > Displej nebo Nastavení > Přístupnost a přepnete „ještě tmavší„.

Změna zatím nebyla zveřejněna, a to ani v nejnovější verzi Androidu 15 QPR1 Beta 2, ale je možné, že by ji Google mohl povolit v příští beta verzi Androidu 15 QPR1. Doufejme, že nebudeme muset čekat až na Android 16.

Používáte velmi tmavé zobrazení?

Zdroj: AndroidAuthority