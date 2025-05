Překladač Google se mění. Bude z něj nové Duolingo?

Překladač Google patří k nejznámějším online překladačům na světě. Na Google Play má přes miliardu stažení, podporuje bezmála 250 jazyků a výsledky jeho překladů sice nejsou dokonalé, ale posloužit mohou velmi dobře. Google ale zjevně chápe, že ve světě umělé inteligence už uživatelům pouhé strojové překlady nestačí. A tak chystá novou funkci.

Serveru Android Police se podařilo objevit testovací verzi aplikace, která ve spodní části obrazovky nabízí možnost procvičovacích aktivit přímo na míru. Funkci zatím není ani v testovací verzi možné spustit, takže zjevně ještě není hotová. Ale naznačuje to, že Google plánuje do překladače přidat určité herní prvky a kromě pouhé výuky uživatelům nabídnout i zábavu.

Z toho, že aktivity budou připravovány na míru uživateli, vyplývá, že by Google do této funkce mohl vetknout i umělou inteligenci. Možná se tak z Překladače Google do budoucna stane výuková aplikace pro cizí jazyky, která nám pomůže zdokonalovat se i učit. Díky podpoře takového množství jazyků by šlo o jedinečný projekt, se kterým by Google jistě zaujal. A populárním aplikacím jako Duolingo by tím vyrostla velká konkurence.

Jestli dojde ke spuštění v ostrém provozu, jestli bude nová funkce zdarma a v kolika jazycích bude dostupná, na to vše si ještě budeme muset počkat. Každopádně bude zajímavé sledovat, co pro nás tenhle technologický gigant tentokrát chystá.

Jakou aplikaci využíváte k učení cizích jazyků?

Zdroj: Android Police, Freepik