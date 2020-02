Aplikace Překladač Google patří mezi nejpopulárnější pomocníky při snaze porozumět cizím jazykům. Pyšní se celou řadou pokročilých funkcí, jako je například překlad z fotografie nebo offline slovník. V průběhu uplynulého týdne Google demonstroval novou funkci, která by měla naučit Překladač v reálném čase přepisovat mluvené slovo.

Překladač Google jako tlumočník v reálném čase

Funkce živého přepisu je svým způsobem vylepšením režimu „Konverzace“, kterou aplikace Překladač Google již nějakou disponuje. Konverzace funguje v podstatě jako tlumočník, kdy na základě volby vstupního a výstupního jazyka dokáže převést mluvené slovo v jednom jazyce do textové podoby v jazyce druhém. Jedná se o velice užitečnou vlastnost, která najde své využití zejména na cestách, kde se lze snadno dostat do potyčky s jazykovou bariérou. V praxi tak stačí cizince požádat, aby větu zopakoval do telefonu a aplikace zobrazí textový překlad ve vaší mateřštině. Funkce živého přepisu bude nabízet stejné možnosti, ovšem intuitivnější formou.

Zásadním rozdílem je to, že bude brát v potaz celý kontext rozhovoru. Díky tomu dokáže Překladač Google lépe pracovat se slovosledem, stejně jako s interpunkcí. S využitím umělé inteligence by se pak postupně měl také naučit rozpoznávat a zpracovávat dialekty a pracovat s více jazyky současně. V důsledku čehož nebude možné funkci využívat v offline režimu. Google prozatím nezveřejnil, kdy se živý přepis stane součástí aplikace, měli bychom se s ním však setkat v rámci několika následujících měsíců.

Najdete pro vylepšenou funkci využití?

Zdroj: The Verge