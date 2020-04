Další novinka v aplikaci Váš telefon. Windows přehraje hudbu z mobilu

Windows aplikace Váš telefon bude mít pro své uživatele další zajímavou novinku. Nedlouho poté, co si Microsoft a Samsung připravili pro majitele Galaxy telefonů bezdrátové přesouvání souborů, dojde na další vylepšení. Tentokrát se ale bude týkat obecně všech Android přístrojů. V tomto meziplatformním nástroji, jehož protějškem je mobilní aplikace Link To Windows, půjde přehrávat hudbu z telefonu. A tím jsou myšleny jak soubory uložené přímo v zařízení, tak i skrze streamovací služby. Pokud tedy máte telefon naplněný hudbou nebo přihlášený k nějaké službě a to samé neplatí pro váš počítač, budete mít radost. O plánovaném přehrávání hudby ve Windows aplikaci Váš telefon informoval Microsoft na svém blogu.

Zatím se funkce testuje v úzké skupině členů komunity Windows Insider a má několik nemalých chyb, ale oficiální vydání by nemuselo být nutně daleko. Zmíněné přesouvání souborů s Galaxy telefony se v Insider komunitě objevilo jen před několika týdny a nyní už je venku v plné verzi. Přehrávání hudby v aplikaci Váš telefon budou Windows podporovat u přehrávačů, které v mobilu umožňují ovládání přes notifikační panel. Skrze tuto možnost totiž bude Windows příkazy telefonu dávat. Patří mezi ně třeba i Spotify nebo YouTube Music.

Your Phone Companion - Link to Windows Microsoft Corporation

Hodila by se vám tato vychytávka?

Zdroj: XDA, Microsoft