Nejméně užitečná novinka Gmailu? Predictive back je favorit!

Gmail je důležitou součástí celého ekosystému kolem operačního systému Android

Existuje celá řada kvalitních alternativ, ale Gmail pro lidi zůstává volbou číslo jedna

Vývojáři aplikaci neustále vylepšují, poslední novinku jsem ale pochopit nedokázal…

Gmail je super, o tom v dnešním článku vůbec nechci polemizovat. Email od společnosti Google používám celou řadu let a nikdy jsem mu neměl co vytknout. Pár let jsem používal defaultní emailový klient od Huawei, to když jsem používal zařízení bez Google služeb.

Fungovalo to bez problémů, ale originální aplikace za mě zůstává volbou číslo jedna. Aplikace je jednoduchá, přehledná, spolehlivá a dělá přesně to, co emailový klient dělat má. Telefony s operačním systémem Android 14 teď mohou v Gmailu využívat novou funkci Predictive back.

Google v rámci operačního systému Android 14 přišel s funkcí Predictive back, která vám při použití gesta pro návrat zpět trochu zmenší stávající okno a teprve poté dojde k jeho zavření a návratu na předchozí stránku. Teoreticky tak může dojít k omezení nechtěných doteků a člověk neopustí aktuální okno, pokud tak skutečně nechce učinit. Teorie možná zní docela zajímavě, realita je ale z mého pohledu výrazně méně zajímavá a hlavně užitečná.

Konkrétně v aplikaci Gmail u telefonu s operačním systémem Android 14 při pokusu o návrat zpět skutečně dojde k postupnému zmenšení aktuálního okna, gesto ale musíte udělat velmi pomalu, v opačném případě se normálně vrátíte o úroveň výše a pravděpodobně ani nepoznáte, že se aplikace chová trochu jinak než v minulosti. Návrat do původního okna (pokud jste se skutečně omylem dostali jinam než jste původně zamýšleli) je navíc otázkou jednoho kliknutí.

Nad přínosem nové funkce zatím kroutím hlavou a marně přemýšlím, jak často v současné podobě zachrání uživatele před chybným návratem zpět. Funkce Predictive back není omezená jen na aplikaci Gmail, funguje například v aplikaci Kalendář Google. Ani tam mi ale s veškerou úctou k vývojářům moc smysl nedává…

Jak využít funkci Predictive back v aplikaci Gmail?

Zdroj: 9to5google