Xiaomi v Číně vydalo novou 20 000mAh powerbanku

Stojí pětistovku a vychází ve dvou pěkných barvách

Nejvíce pozornosti na sebe strhává její zabudovaný kabel

Xiaomi rozšiřuje své portfolio příslušenství k chytrým telefonům, tabletům a další elektronice o novou powerbanku. Na čínský trh se dostává s cenou 159 jüanů, což v přepočtu představuje asi 530 korun bez daně, a vychází ve dvou barevných variantách. Nejvíce na ní vyčnívá zabudovaný kabel, který lze považovat jak za přednost, tak i za nevýhodu.

Powerbanka s kapacitou 20 000 mAh a 33W výkonem svým zpracováním příliš nepřekvapí, tedy pokud pomineme její na pohled vcelku kompaktní konstrukci. Při pohledu na zabudovaný napájecí kabel s USB-C koncovkou už ale začínají naskakovat první otázky. Člověk se asi automaticky zeptá, k čemu taková vychytávka vůbec je, a já se přiznám, že si sám vlastně nejsem tak úplně jistý.

Jediné využití, které mě napadá, je, že se zabudovaným kabelem nikdy neskončíte v situaci, kdy si uvědomíte, že jste si do batohu přibalili powerbanku, ale kabel jste nechali doma. V souvislosti se skladností powerbanky se však vestavěný kabel současně jeví jako nepříjemnost – například při pokusu o schování zařízení do prťavého příručního zavazadla, popřípadě do kapsy od kalhot či do bundy, se bude kabel muset různě ohýbat, aby bylo možné kapsu zapnout. Osobně bych se přitom trochu bál, aby po čase nedošlo k mechanickému poškození.

Nová powerbanka od Xiaomi je dále vybavená dalšími porty USB-A a USB-C, takže ve finále můžete nabíjet až tři zařízení najednou. Údajně nechybí ani systém ochrany proti přebití, nadměrnému vybití či zkratu.

Zdroj: Gizmochina