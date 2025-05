Anker nabízí štíhlou Qi2 powerbanku s překvapivou kapacitou. Vyzkoušeli jsme ji s předstihem

Anker zařadil do své nabídky magnetickou powerbanku MagGo Slim s kapacitou 10 000 mAh. To by nebylo samo o sobě nic mimořádného. Tato powerbanka ale nejen že podporuje standard Qi2, ale navíc je při této kapacitě mimořádně lehká a tenká.

Narazil jsem na ni v obchodním centru Syntrend v Taipei (Tchaj-wan). Je to obrovský obchodní dům plný elektroniky a najdeme zde nepřeberné množství více či méně zajímavých výrobků. Mezi mnoha obchody – nebo přesněji řečeno stánky – na Tchaj-wanu je styl prodeje jiný než u nás, mě zaujal jeden, který nabízel zajímavé příslušenství.

Kromě jiného měl v nabídce různé powerbanky, mezi nimiž vynikala jedna, a to Anker MagGo Slim s kapacitou 10 000 mAha podporou Qi2 včetně magnetického uchycení. Vyzkoušel jsem, že funguje s mojí Galaxy S25 Ultra a krytem Pitaka PinButton a hned jsem si jednu koupil.

Powerbanka Anker MagGo

Rozměry powerbanky jsou 14,7 x 10,4 x 70,6 mm a hmotnost činí 200 gramů. Šířka a výška jsou dány víceméně jejím cílením jako MagSafe powerbanka, překvapivá je ale tloušťka. Takto tenké powerbanky mívají kapacitu mnohem nižší a několikrát jsem se ujišťoval, že jde opravdu o 10 000 mAh (komunikace v angličtině není na Tchaj-wanu jednoduchá a neměl jsem s sebou dceru, která umí čínsky).

Po zatím krátkém vyzkoušení ale mohu potvrdit, že všechno funguje, jak má. Powerbanka se nabíjí pomocí USB-C kabelu, který najdeme v balení. Úroveň nabití je indikována čtyřmi LED.

Co se nabíjení telefonu týká, powerbanka slibuje 30W drátové a 15W bezdrátové nabíjení přes standard Qi2. Galaxy S25 Ultra detekuje nabíjení z této powerbanky jako rychlé bezdrátové nabíjení.

Připomínáme, že pro využití možností této powerbanky budete potřebovat telefon s podporou Qi2. A protože výrobci telefonů s Androidem nenabízejí přístroje s magnety přímo v těle telefonu, musíte mít i pouzdro, které tuto schopnost vašemu přístroji dodá.

Cena a dostupnost

Na Tchaj-wanu jsem za tuto powerbanku dal v přepočtu asi 1 500 Kč. U nás jsem ji nenašel zatím skladem v žádném obchodě, ale Alza ji má v nabídce a přijímá předobjednávky. Za černou verzi si řekne 1 999 Kč, za bílou dokonce 2 139 Kč.

Pokud vás MagSafe powerbanky oslovily a máte telefon s podporou Qi2 a příslušné pouzdro, určitě ji doporučuju vaší pozornosti.

