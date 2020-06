Konec stahování obrovských aplikací. Google zatlačí na vývojáře

V dnešní době (od roku 2018) jsou mnohé aplikace vyvíjeny v různých verzích. Každá je určena pro jiný druh telefonu podle jeho hardwarových a softwarových vlastností. Nejčastěji s ohledem na architekturu procesoru a rozlišení displeje. Proč? Jde samozřejmě o velikost. Obrovské univerzální aplikace pokrývající všechny možnosti jsou zbytečně velké. Při stahování z Obchodu Play do vašeho telefonu zamíří také jen ta verze, která je pro něj vhodná. Tedy v případě, kdy ke své aplikaci nachystal přímo vývojář takzvaný “balíček” s jednotlivými částmi. Jelikož může jít o celkem významné množství dat, citelné nejen při stahování, ale i při ukládání do mobilu, rozhodl se Google jednat. Vývojářům aplikací hodlá do budoucna přikázat jako povinné právě instalační balíčky.

O tomto záměru informovala technická ředitelka Obchodu Google Play Milena Nikolic v pravidelném YouTube pořadu What’s new in Google Play (Co je nového v Obchodě Play). Nové pravidlo se bude týkat všech nově vydávaných aplikací a platit prý začne někdy v roce 2021. Jak se to dotkne koncových uživatelů? Na první pohled není a ani nebude zřejmé, že vývojář povinné instalační balíčky aplikací zavedl. Pokud nebudeme mít s čím porovnat a případně si neprojdeme instalační soubory, nebudeme vědět, že aplikace mohla zabírat mnohem méně místa. Z toho důvodu je krok Googlu k uživatelům velmi vstřícný. Na pozadí instalací bude postaráno o to, aby se nestahovalo a neukládalo zbytečné množství dat.

What’s new in Google Play

Je dobré zmínit, že právě s instalačními balíčky teď umí bezvadně pracovat několik týdnů stará aplikace od populárního serveru APKMirror. Usnadňuje právě ten proces, kdy si uživatel stáhl .apkm balíček a následně si není jistý vhodnou verzí pro jeho telefon. To je ovšem téma pro pokročilejší uživatele Android telefonů. Ti “obyčejní” se mohou nadále spoléhat na to, že jim vhodnou verzi doručí přímo Obchod Play. A do budoucna evidentně ještě efektivněji.

Máte u některé aplikace pocit, že zabírá příliš mnoho místa?

Zdroj: apolice