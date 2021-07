Google zavádí přímé uložení potvrzení o očkování do Androida

Americká společnost Google 30. června, tedy den před oficiálním spuštěním covid pasů v mnoha státech EU (včetně ČR), zveřejnila novinku, že potvrzení o očkování proti koronaviru bude možné uložit přímo do Android telefonu. A to v podobě rychle dostupné karty, která je běžně vyhrazena pro platební nástroj Google Pay. Firma přepracovala tzv. Passes API, které nyní mohou vývojáři “covid” aplikací využít k napojení na státní aplikace a evidence.

V konečném důsledku to znamená, že majitel kteréhokoli mobilu se systémem Android 5 či novějším může přímo do svého zařízení nahrát “kartičku” s potvrzením o provedené vakcinaci. Pokud tedy tuto možnost umožní vývojář varianty covid pasu v dané zemi. Potvrzení o očkování je v tomto případě uložené pouze v mobilu a nikde se nesdílí ani nezálohuje. Kdyby uživatel chtěl stejné potvrzení do více telefonů, musel by ho manuálně opětovně nahrát. Google tuto novinku momentálně zavádí v USA a chystá se ji pustit i do dalších zemí. Ke správné funkčnosti údajně není potřeba samotné Google Pay.

Jak momentálně uchováváte záznamy o testování či očkování?

Zdroj: Google