Aukce: Poslední telefonní budka vydělává na dobrou věc

Český operátor O2, který byl ještě před pár dny fakticky zodpovědný za spojení mezi telefonními budkami, posílá poslední exemplář tohoto aparátu do dražby. Stalo se tak poté, co ukončil provoz poslední budky na území ČR v obci Hlubyně na Příbramsku. Symbol jedné velké telekomunikační éry má skrze dražbu finančně pomoci ochraně dětí na internetu v rámci programu O2 Chytrá škola. Poslední telefonní budka a s ní spojená aukce zajistí z každé stokoruny pro jednoho žáka odborný seminář zaměřený na rozvoj dovedností nezbytných pro bezpečné používání internetu.

Poslední budka zmizela 17. června 2021 přesně rok poté, kdy O2 spustilo komerční provoz sítě 5G v Praze a v Kolíně. V tuto chvíli je předmětem internetové dražby na serveru Aukro. A to až do neděle 27. června. Kromě zmíněné budky vložil do dalších dražeb český operátor i několik dalších tematických předmětů.

Poslední telefonní budka v ČR je předmětem aukce vyvolané O2

“Odstranění poslední budky je symbolem technologického rozvoje. Klíčovým předpokladem pokroku je vzdělanost. Výtěžek z charitativní aukce proto celý věnujeme programu O2 Chytrá škola, jehož prostřednictvím Nadace O2 pomáhá žákům a učitelům na základních školách a v dětských domovech lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách spojených s internetem,” popisuje Jan Hruška, technologický ředitel O2.

Největší rozmach telefonních budek nastal na přelomu tisíciletí, kdy jich v českých ulicích bylo na 30 tisíc. Od té doby se jejich počet každým rokem snižoval. Využití automatů výrazně klesalo, v posledních letech z řady z nich lidé volali méně než jednou za měsíc a budky se spíše než místem pro volání stávaly terčem vandalů. Výnosy z volání tak ani zdaleka nepokrývaly náklady na údržbu a provoz. Na konci loňského roku pak došlo k ukončení tzv. univerzální služby, v rámci které operátor budky provozoval v obcích do 200 obyvatel.

Zkuste si vzpomenout: Kde a kdy jste naposledy volali z budky?

Zdroj: O2