Kdy budeme v ČR při posílání peněz zadávat jen číslo mobilu?

Server Aktuálně.cz přišel před několika dny se zajímavou informací, že řada českých bank a také Česká bankovní asociace (ČBA) či ČNB počítají s tím, že bychom se mohli brzy dočkat dalšího zjednodušení při posílání peněz za použití mobilních telefonů. Současné možnosti by mohlo doplnit pouhé zadání telefonního čísla příjemce. Princip počítá s tím, že v době pokročilých bankovních identit má majitel účtu v systému zaznamenáno i číslo na mobil, které by takto šlo snadno použít. Protože je pochopitelně mnohem jednodušeji zapamatovatelné než číslo účtu.

Česká spořitelna, Air Bank a Komerční banka počítají s tím, že by na tento způsob placení mohly přejít někdy v roce 2022. Další české banky by se mohly rychle přidat. Protože ale půjde o novinku, která má i svá bezpečnostní rizika (virtuální krádeže čísla, jejich opětovné vracení do oběhu atd.), minimálně zpočátku má být posílání peněz při zadání telefonního čísla zastropováno na nějaké nízké sumy. Například pro rychlé vyrovnání s kamarády po večeři nebo malém nákupu to ale bude stačit. Jakmile odesilatel zadá číslo příjemce, na jeho straně bude stačit potvrzení přes displej a bankovní server už si platbu finálně spojí s konkrétním účtem.

Zdroj: Aktuálně.cz