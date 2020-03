(18+) Zůstaňte doma u erotiky, populární server rozdává premium výhody

“Buďte doma. Nevycházejte ven. Nějak se zabavte.” Nějak takto se asi dají shrnout současná vládní doporučení během koronavirové pandemie, která zasáhla i Českou republiku. Lidé tak hledají všemožné způsoby, jak se vypořádat s řadou běžných povinností doma a jak si krátit volné chvíle bez práce, studia nebo běžných večerních aktivit. Z toho důvodu jsme například i v našem online magazínu přišli s tipy na užitečné aplikace nebo seriály na Netflixu. Spousta placených služeb či aplikací přitom v tuto chvíli přechází na vstřícnější podmínky, případně jsou úplně zdarma. Když před několika týdny spadly do totální karantény celé oblasti Itálie, s vlastním bonusem přišel i jeden z nejoblíbenějších serverů s erotickými videi. Populární Pornhub na území Itálie zpřístupnil všem uživatelům zdarma výhody premium účtu. S rozšiřující se nákazou se rozšířila také tato nabídka. Přístup ke kompletnímu obsahu webu teď mají na 30 dní přihlášení uživatelé po celém světě. Včetně ČR.

Musíte slíbit, že budete doma. Nebo se vyhýbat lidem a mýt si ruce

Přiznejme si to – i většina veřejných “odmítačů” pornografie se na ni dívá velmi pravidelně. Ale přece jen těm, kteří se o erotický obsah skutečně nezajímají, se omlouváme, že o něm u nás píšeme. Nicméně Pornhub je celosvětový fenomén, který svůj obsah poskytuje třeba i prostřednictvím mobilní aplikace. Bez nadsázky je také nutné říct, že v určité míře je erotický obsah přínosný a k životu normálně patří. Vliv pornografie na spoustu lidí si uvědomují také provozovatelé serveru, kteří přišli s iniciativou Stayhomehub. Tento název dokonce převzala celá stránka. Projekt má za cíl právě motivovat lidi k setrvání doma. Při přijímání výhod uživatel vidí, jak může jeho poslušnost pomoci zmírňovat křivku šíření nákazy. Jednou možností potvrzuje maximální pobyt doma. Druhou slibuje, že když půjde ven, bude si poctivě mýt ruce a držet si odstup od lidí. Předmětem nabídky je právě bezplatný premium obsah zdarma na webu i v aplikaci Pornhub.

Nejen Pornhub premium zdarma, ale také desetitisíce darovaných respirátorů, eur a dolarů

To ale není zdaleka vše, i když to poutá největší pozornost. Pornhub přišel s několika dalšími formami pomoci, které se lechtivého obsahu vůbec netýkají. V New Yorku daroval do různých oblastí a různým institucím 50 tisíc chirurgických respirátorů. Evropským organizacím přispěl na lékařské vybavení 50 tisíc eur. V USA dokonce darovali provozovatelé serveru 25 tisíc dolarů na konto iniciativy Sex Workers Outreach Project. I když by to možná málokoho napadlo, majitelé tohoto kontroverzního webu se dobročinnosti rozhodně nevěnují poprvé. Před několika lety například sázeli stromy v závislosti na počtu zhlédnutí videí. Co se ovšem týká přímého a okamžitého ovlivnění životů lidí, poskytnutím premium účtu zdarma udělá Pornhub radost velké spoustě uživatelů. Myslí také na ty, na kterých stojí celý jejich byznys. Hercům a herečkám přispívajícím do premium sekce pokryje v některých případech až 100 % ztrát.

Je prémiová erotika zdarma něco, co by vás udrželo doma?

Zdroj: PH