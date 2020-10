Aktuální mapa: Víc než půlka stanic metra bude letos pokrytá internetem

Všichni tři čeští operátoři společně s firmou CETIN pokračují ve výstavbě infrastruktury pro pokrytí stanic pražského metra mobilním internetem. Třiatřicet z celkových jednašedesáti stanic by mělo být během pár dní pokryto. Aktuálně se dokončuje konektivita například na Opatově, díky čemuž bude linka C pokrytá z centra až na konečnou v Hájích. Okolní dvě zastávky byly dokončeny v uplynulých dnech. Co nevidět bude připojení fungovat i na nástupištích stanic Národní třída a Náměstí Republiky. Pokrytí metra internetem bude do konce roku 2020 čítat ještě pár dalších stanic.

Cestujte a datujte🚇Společně s @O2_CZ @TMobile_CZE a @CETINCZ jsme pro vás pokryli další úsek metra. Z centra vás bude na lince C🔴doprovázet LTE skoro až na konečnou. Nově pokryté jsou Chodov a Háje, prostory stanice Opatov pokryjeme do konce roku. pic.twitter.com/SkvWI3Ujbc — Vodafone ČR (@Vodafone_CZ) October 16, 2020

Nejpozději v prosinci přijdou na řadu stanice Náměstí Míru, Nové Butovice a Hůrka. Jihovýchodní konec trasy C, tedy stanice Chodov, Opatov a Háje by měly být také experimentálním místem pro provoz 5G sítí. Připravuje je tam Vodafone. Podle všeho zatím jen pro své vlastní certifikované mobily, ale příští rok by měla přijít podpora pro všechny 5G telefony. Zatím stále platné plány operátorů počítají s tím, že minimálně LTE signál bude ve všech stanicích do roku 2022. Do konce roku 2020 už bude pokrytí internetem platit pro více než polovinu stanic metra.

