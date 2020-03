Vrátíme se při pandemii zpět k Pokémon GO? Nové podmínky jsou lákavé

Společnost Niantic, která je vývojářem a provozovatelem mobilní hry Pokémon GO, se rozhodla významně změnit mechaniku hraní s ohledem na aktuální pandemický stav ve světě. Hra, která byla před třemi lety extrémně populární a jejíž obliba zase velmi rychle klesla, dočasně sleví ze svých základních požadavků. Respektive bude k hráčům vstřícnější tak, aby se nemuseli vystavovat zbytečnému pohybu mezi lidmi. Tím by mohla zlákat zpět spousty uživatelů, kteří už aplikaci odinstalovali a zavrhli. Zatímco za normálních okolností herní mechanika požaduje po hráčích pohyb a přesun na různá místa, v současné době na toto pravidlo nebude tak tlačit. Hru by mělo být možné hrát mnohem pohodlněji i z domova a jeho těsného okolí. Reálně se tak opravdu může stát, že koronavirus a související aktualizace Pokémon GO vrátí hře část dřívější slávy.

Výzva pořád někam chodit byla v prvních týdnech po vydání aplikace zábavná, pak ale hra “dojela” asi hlavně na tuto podmínku. Jestliže tato bariéra na nějakou dobu zmizí, mohla by se aplikace těšit na více aktivních hráčů. A to i u nás. Nahrává tomu aktuální stav v ČR. Co by tedy mělo být konkrétně jinak? Tak zaprvé extrémně spadla cena balíčků Incense, které posilují výskyt Pokémonů v okolí hráče. Sleva činí 99 % a tento téměř bezplatný balíček je nově aktivní celou hodinu. Aktualizace Pokémon GO v reakci na koronavirus pozitivně ovlivní i virtuální Inkubátory. Zařízení, ve kterých se očekávaní tvorové vylíhnout z vejce po zdolání určité vzdálenosti, budou pracovat dvojnásobnou rychlostí. Stacionární PokéStopy, ve kterých uživatelé získávají různé odměny, budou několikanásobně štědřejší. Z pravidel pro souboje pak zmizí podmínka pro fyzickou přítomnost obou soků na jednom místě.

Vše zmíněné by mělo podle autorů hry vést k tomu, že hráči nemusejí tak často opouštět své domovy a blízké okolí. Pomocí této aktualizace reaguje Pokémon GO na koronavirus velmi originálním způsobem. A nám se to líbí. Změny by měly být do hry aplikovány co nevidět a budou platné až do odvolání.

Zdroj: Polygon