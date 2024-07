Jaký je levný pohybový senzor IKEA VALLHORN? Vyzkoušeli jsme ho!

IKEA VALLHORN je nový detektor pohybu pro chytrou domácnost IKEA Home Smart

Stojí pakatel a osvobodí váš od cesty k vypínačům

Umí fungovat i bez rozbočovače, ale s ním je to lepší

IKEA se rozjela a představila několik novinek pro chytrou domácnost. Nejnovějším přírůstkem je chytrý bezdrátový detektor pohybu IKEA VALLHORN. Pokud budete mít štěstí a bude zrovna skladem, koupíte ho v e-shopu IKEA.

Jedná se o z uživatelského pohledu jednoduché zařízení. Můžete ho používat jak se starým rozbočovačem TRÅDFRI tak s novějším DIRIGERA a dokonce i bez rozbočovače. V takovém případě můžete spárovat senzor přímo s druhým chytrým zařízením. Bez rozbočovače můžete připojit až 10 zařízení.

IKEA VALLHORN

IKEA VALLHORN potřebuje k činnosti dvě mikrotužkové (AAA) baterie. Párování se iniciuje horním tlačítkem, pomocí zbylých dvou můžete nakonfigurovat, jak dlouho zůstanou zařízení po detekci pohybu zapnutá a jestli se má detekce provádět kdykoliv nebo jen potmě. Doporučuju přečíst si návod.

Detektor můžete položit někam na poličku nebo instalovat třeba na zeď. K tomu slouží kolébka, dodaná s výrobkem. Tu připevníte na zeď a detektor do ní už jen nacvaknete.

Pokud používáte rozbočovač, nastavíte chování v aplikaci IKEA Home Smart. Nastavení je jednoduché, možná až moc. Můžete nastavit, kdy bude k detekci docházet, a to buď vždy, podle času nebo podle východu a západu slunce.

Propojená zařízení (světla a zásuvky) pak můžete zapnout na 1 – 60 minut. A to je vše. Žádné kombinované podmínky, žádné vypnutí světla apod. Líbilo by se mi, kdybych mohl mít několik detektorů spojených v sérii, které by postupně zapínaly světla v místě, kde zrovna jsem a aktivně zhasínaly předchozí žárovku. Asi by to šlo pomocí zařízení Home Assistant nebo obdobného, ale to už by pak nešlo říct, že se zařízení nastavuje jednoduše.

IKEA VALLHORN

Využíváte chytrou domácnost?

