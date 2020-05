Objevila se evropská cena očekávaného Pocophone F2 / Redmi K30 Pro

Nejen majitelé a fanoušci stávájícího smartphonu Pocophone F1 nedočkavě vyhlížejí příchod jeho nástupce. Ten se nezadržitelně blíží a na povrch prosakují další detaily. I když po technické stránce už vlastně není co objevovat. Pocophone F2 bude evropskou verzí již telefonu Redmi K30 Pro, jehož parametry a také čínské ceny jsme u nás představovali. Parametry tedy známe už delší dobu. Teď však došlo k odhalení téměř posledního dílku skládačky – evropské ceny telefonu Pocophone F2. Indicie pochází z jednoho obchodu v Portugalsku.

Telefon tam bude podle všeho stát 649 € za variantu 6/128 GB a 749 € za variantu 8/256 GB. V přepočtu jde o částky cca 17500 a 20300 Kč. Je však potřeba brát v potaz portugalské daně a poplatky, bez kterých by mohly být přístroje o cca 50 Eur levnější. Pocophone F2 by tak mohl mít základní evropské ceny někde na úrovni 16300 a 18900 Kč podle zmíněných paměťových variant. Pak je samozřejmě otázkou, co na to český trh. Na to si musíme počkat. Telefon každopádně vůbec nebude levný, ale svými schopnostmi by to měl v pohodě vyvážit.

Jaké myslíte, e budou finální ceny pro ČR?

Zdroj: GSMArena