POCO X8 Pro vs POCO X8 Pro Max: Který vybrat? (kompletní průvodce) Hlavní stránka Zprávičky POCO X8 Pro a X8 Pro Max sdílejí fotoaparáty, nabíjecí výkon i software, liší se ale ve filozofii Pro stojí od 9 299 Kč a je kompaktnější volbou s vyváženými parametry, Max za 13 299 Kč sází na extrémní výdrž a vlajkový čip Testujeme oba telefony a poradíme, pro koho dává smysl který model Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.4.2026 12:00 2 komentáře 2 POCO letos poprvé přišlo s přídomkem Pro Max, a tak místo jednoho telefonu máte na výběr ze dvou. Na první pohled se liší hlavně velikostí, jenže po pár dnech testování obou modelů je mi jasné, že rozdíl je hlubší. POCO X8 Pro za 9 299 Kč a POCO X8 Pro Max za 13 299 Kč míří na jiné typy uživatelů — a právě proto má smysl si rozmyslet, který z nich je pro vás ten pravý. Dva telefony, dvě filozofie V ruce se pozná každý gram Displeje: rozdíl v palcích, kvalita stejná Výkon: tady se cesty rozcházejí Baterie: kde Max opravdu kraluje Fotoaparáty: Překvapivě schopné Software: známé bolesti HyperOS Ceny v Česku a co za ně dostanete Který si vybrat? Dva telefony, dvě filozofie Když dostanete oba telefony vedle sebe, první dojem je jasný: Max je prostě větší. Jenže to není celý příběh. X8 Pro je postavený jako vyvážený mid-ranger, který chce být dobrý ve všem a nikde zásadně nezklamat. Max naopak staví celou svou identitu kolem jedné vlastnosti — monstrozní baterie 8 500 mAh — a k ní přihazuje výkonnější čipset jako bonus. Zbytek je u obou modelů překvapivě podobný. V ruce se pozná každý gram X8 Pro s 6,59″ displejem a hmotností 201 gramů padne do dlaně o poznání lépe. Není to kompakt, ale na jednoruční ovládání si nebudete stěžovat. Max se svými 6,83″ a 218 gramy je znatelně mohutnější — ne nepříjemně, ale prostě cítíte, že držíte větší kus telefonu. Pokud strávíte hodiny denně scrollováním sociálních sítí jednou rukou, Pro bude pohodlnější volba. Co mají společné, je příjemně prémiové zpracování. Oba modely kombinují kovový rám se sklem Gorilla Glass 7i a oba splňují odolnost IP68 (Max dokonce IP69K). Oproti loňskému plastovému X7 Pro je to znatelný posun. Zadní strana je u obou matná s jemným vzorem a designově se telefony liší jen v nabízených barvách — Pro přichází v mentolově zelené, Max v modré. Společné jsou černá a bílá. Zajímavým prvkem jsou RGB LED kroužky kolem fotoaparátů, které reagují na notifikace, přehrávání hudby nebo nabíjení. V praxi je uvidíte hlavně tehdy, když máte telefon položený displejem dolů. Je to vlastně tak trochu odpověď na Glyph světla od Nothing. Jasně, nejsou tak výrazná, ale kdo si zvykl na to, že mu telefon problikne při určité notifikaci, tohle jistě ocení. Displeje: rozdíl v palcích, kvalita stejná Tady POCO nešetřilo ani u jednoho modelu. Oba telefony dostaly 1,5K AMOLED panely s obnovovací frekvencí 120 Hz a udávaným jasem až 3 500 nitů. V praxi to znamená výbornou čitelnost na slunci, živé barvy rovnou z krabice a pohodlné noční čtení díky 3 840Hz PWM stmívání. Podpora Dolby Vision a HDR10+ je u obou samozřejmostí. Jediný funkční rozdíl se skrývá pod displejem. Max dostal ultrazvukovou čtečku otisků, která funguje spolehlivěji s vlhkým prstem a celkově reaguje o chlup rychleji. Pro se spokojí s klasickou optickou variantou — funguje bez problémů, ale je to prostě jiná liga. Pokud si na čtečku potrpíte, je to bod pro Max. Výkon: tady se cesty rozcházejí Největší technický rozdíl mezi oběma telefony je pod kapotou. X8 Pro pohání MediaTek Dimensity 8500-Ultra vyráběný 4nm procesem. Je to schopný čip, který zvládne běžné aplikace bez mrknutí oka a ve hrách si poradí na střední až vyšší nastavení i u extrémně náročných titulů. V benchmarcích se pohybuje nad konkurencí ve své cenové kategorii a pro většinu uživatelů bude výkon víc než dostatečný. Max ale přichází s Dimensity 9500s, což je 3nm čipset s vlajkovými ambicemi. V praxi to znamená zhruba o 20–40 % vyšší výkon v benchmarcích a znatelně plynulejší zážitek u náročných her. Kdo hraje Wuthering Waves nebo Destiny Rising na nejvyšší grafiku, ocení ten rozdíl. Pro běžné surfování, sociální sítě a focení ale upřímně nepoznáte, který čip máte. Oba modely nabízejí rychlé paměti LPDDR5X a úložiště UFS 4.1. X8 Pro startuje na 8 GB RAM / 256 GB, Max rovnou na 12 GB RAM / 256 GB (dostupná je i 512GB varianta u obou). Baterie: kde Max opravdu kraluje Pokud je pro vás výdrž priorita číslo jedna, odpověď je jednoznačná. 8 500 mAh v Pro Maxu je prostě jiný svět. Telefon bez problémů zvládne dva plné dny běžného používání a i při intenzivnějším vytížení se ke kabelu dostanete až večer druhého dne. Tak velkou baterii v takto tenkém těle (8,2 mm) jsem v telefonu ještě neměl. X8 Pro s 6 500 mAh není žádný slaboch — je to nadprůměrná kapacita, která solidně pokryje náročný den a u méně aktivních uživatelů přežije i do dalšího rána. Ale dvoudenní výdrž? Tu tady nehledejte. Nabíjení je u obou identické: 100W drátové (HyperCharge) a 27W reverzní kabelem. Max se se svou větší baterií logicky nabíjí déle — z nuly na sto procent to trvá zhruba 50 minut, u Pro kolem 45 minut. Bezdrátové nabíjení nemá ani jeden, nabíjecí adaptér není součástí balení a pro plný výkon potřebujete nabíječku s podporou PPS. Fotoaparáty: Překvapivě schopné Tady se oba modely prakticky neliší, ale kombinace silného procesoru a průměrného snímače znamená, že POCO X8 Pro i Pro Max fotí celkem solidně. Sestava je u obou stejná: 50Mpx hlavní snímač (u Pro Sony IMX882, u Maxe Light Fusion 600) s optickou stabilizací, 8Mpx ultraširokoúhlý a 20Mpx selfie kamera. Teleobjektiv? Ten hledejte jinde. Za dobrého světla hlavní fotoaparát zvládne pěkné snímky s ostrými detaily a přirozenými barvami. Ultraširokoúhlý objektiv je ale znatelně slabší — méně detailů, horší dynamický rozsah a v noci prakticky nepoužitelný. Digitální zoom nad 2× ztrácí kvalitu rychle. Selfie kamera je průměrná, na sociální sítě stačí. Video oba zvládnou v 4K při 60 fps s rozumnou stabilizací. Není to materiál na filmový festival, ale pro běžné natáčení to bohatě stačí. Kdo hledá fotomobil, měl by se poohlédnout spíš po Nothing Phone (4a) s teleobjektivem nebo třeba Xiaomi 15T Pro, ale ani POCO v tomto ohledu vyleženě nezklame. Software: známé bolesti HyperOS Oba telefony běží na Androidu 16 s HyperOS 3 a softwarový zážitek je identický. To je dobrá i špatná zpráva zároveň. Na jedné straně dostanete funkční systém s řadou možností přizpůsobení a AI funkcemi pod hlavičkou HyperAI — překlad řeči, úpravy fotek, Circle to Search od Googlu. Na druhé straně vás čeká hromada předinstalovaného bloatwaru, který zahrnuje vše od Temu přes Booking.com po složku plnou pochybných her. Odinstalovat se to dá, ale chvíli vám to zabere. A samotný HyperOS je vizuálně přeplácnutý — komu vadí systémová reklama u Xiaomi, tady ji najde taky. POCO slibuje 4 roky aktualizací systému a 6 let bezpečnostních záplat, což je fajn hodnota. Ceny v Česku a co za ně dostanete Zaváděcí akce už skončila, takže platí standardní ceník. POCO X8 Pro startuje na 9 299 Kč za variantu 8/256 GB, verze 12/512 GB vyjde na 10 799 Kč. POCO X8 Pro Max v jediné konfiguraci 12/512 GB stojí 13 299 Kč. Cenový rozdíl mezi srovnatelně vybaveným Pro (12/512) a Maxem je tedy asi 2 500 Kč. Za ten příplatek dostanete větší displej, výrazně větší baterii, výkonnější procesor a ultrazvukovou čtečku. To není málo. Na druhou stranu — pokud nic z toho nutně nepotřebujete, X8 Pro za necelých deset tisíc je výjimečná nabídka. Který si vybrat? POCO X8 Pro je telefon pro ty, kdo chtějí co nejvíc muziky za co nejmíň peněz. Výkon bohatě stačí na každodenní použití, displej je na svou cenu vynikající, baterie pokryje celý den a cena pod deset tisíc korun je v roce 2026 raritou. Je to bezpečná, vyvážená volba bez výrazných slabin — a právě proto dává smysl většině lidí. POCO X8 Pro Max si kupte, pokud máte konkrétní důvod: hrajete náročné hry a chcete vlajkový výkon, potřebujete dvoudenní výdrž bez kompromisů nebo prostě chcete větší displej. Za 13 299 Kč dostanete telefon, který v benchmarcích i ve výdrži strčí do kapsy některé modely za dvojnásobek. Ale pokud nehrajete a nabíjíte každý večer stejně, ten příplatek nedává moc smysl. Sáhli byste po POCO, nebo raději zvolíte jinou značku ve střední třídě? Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář POCO Poco X8 Pro Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024