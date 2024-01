Xiaomi už za pár dní představí v Evropě nové telefony POCO

POCO X6 Pro nabídne šílený poměr cena/výkon

V AnTuTu si vysloužilo přes 1,4 milionu bodů

Značka POCO v posledních letech docela zásadním způsobem změnila směr. Zatímco dříve bylo na trhu jen pár modelů (vzpomeňme třeba na legendární Poco F2 Pro) s výborným poměrem cena/výkon, nyní značka nabízí doslova desítky telefonů v různých cenových kategoriích, přičemž ty nejlevnější začínají pod hranící 3 tisíc korun. Stále mají jeden z nejlepších poměrů cenovky k výbavě, ale už to dávno nejsou vyložení zabijáci vlajek. To by ale mohlo změnit POCO X6 Pro, které se může snadno stát nejlepším telefonem své kategorie.

Xiaomi představí řadu POCO X6 už 11. ledna a rozhodně se je na co těšit. Více se těším na Pro model, který má být v podstatě jen přeznačeným Redmi K70E s minoritními změnami. Nyní se výrobce pochlubil se skóre, na něž telefon dosáhl v benchmarku AnTuTu. Čipset Dimensity 8300-Ultra byl schopen dosáhnout na 1 464 228 bodů, což je na střední třídu opravdový unikát. Nedávno mimochodem uniklo i unboxing video.

Telefon zaujme ale také další výbavou. U Xiaomi je už pár let standardem výborný AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a 1,5K rozlišením, hlavní snímač dostane optickou stabilizaci a rozlišení 64 MP, bude doplněn o 8MP ultraširoký fotoaparát a 2MP makro. Výdrž obstará 5000mAh baterie s podporou 67W nabíjení. Pokud bude tedy telefon startovat na podobné ceně jako předchůdce (asi 8 500 korun), má se konkurence rozhodně čeho bát. Osobně mám od telefonu poměrně vysoká očekávání a je mým černým koněm letošního roku. Pokud čínská firma něco zásadním způsobem nepokazí (například délku podpory), půjde podle mě o zaručený hit.

Jak se vám zamlouvají specifikace POCO X6 Pro?

Zdroj: gizmochina.com