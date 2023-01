Oblíbená řada POCO X4 již brzy dostane nástupce, který bude vycházet z čínských verzí telefonů Redmi Note 12. Alespoň to říkají spekulace. Nyní na něj láká i samotné POCO a to prostřednictvím několika prospektů a vypadá to, že dostaneme opět solidní hardware za přijatelnou cenu.

Teaser odhaluje částečně také design telefonu POCO X5 Pro, který se shoduje s tím, co jsme letos viděli u Redmi. K představení by přitom mohlo dojít už poměrně brzy, jelikož to bude brzy rok od představení POCO X4 Pro. Počítat můžeme se třemi fotoaparáty na zadní straně, přičemž ten hlavní má dostat rozlišení 108 Mpx. Pod kapotou by měl pak tikat čipset Qualcomm Snapdragon 778G a o výdrž se postará 5000mAh baterie.

S vysokou pravděpodobností Xiaomi opět vsadí na AMOLED panel s frekvencí 120 Hz, stejně jako tomu je u aktuálního modelu. Zařízení tradičně nabídne solidní poměr mezi cenou a výkonem. Vzhledem k tomu, že POCO X4 Pro startovalo na ceně 7 999 Kč se dá očekávat, že bude nástupce uveden za podobnou, nebo dokonce o něco nižší cenu.

Jaký máte názor na značku POCO?

Zdroj: gizmochina.com