Testujeme POCO X5 a POCO X5 Pro. Napište si o cokoliv

Společnost Xiaomi tento týden uvedla na českém trhu dva nové telefony POCO – POCO X5 a POCO X5 Pro. Oba dva modely máme už nějakou dobu v redakci a brzy se můžete těšit na naší recenzi. V tuto chvíli je čas na vaše dotazy, které zodpovíme buď pod tímto článkem, nebo v recenzi.

Jak už bylo řečeno v původním článku, oba dva telefony jsou v podstatě přeznačenými modely v řadě Redmi Note 12, která se prozatím ukázala pouze v Číně. Zároveň jde o nástupce řady POCO X4, která nabízela solidní poměr mezi cenou a výkonem. A jak jsou na tom novinky? Oba dva telefony se mohou pochlubit na svou cenu parádními AMOLED panely se 120Hz obnovovací frekvencí a slušnou svítivostí.

Co se týče výkonu, v levnějším modelu tiká Snapdragon 695, v Pro verzi pak Snapdragon 778G. V obou případech můžeme počítat s podporou 5G sítí a už z prvních pár hodin používání můžeme usoudit, že vyladění se Xiaomi povedlo na jedničku.

Výdrž dostala v obou případech na starost 5000mAh baterie a rozdíly jsou pouze ve výkonu. Zatímco základní verze si musí vystačit se 33W nabíjením, POCO X5 Pro disponuje dvojnásobným 67W nabíjením.

POCO X5 Pro se může rovněž pochlubit 108Mpx hlavním fotoaparátem, zatímco základní POCO X5 se musí spokojit se 48Mpx snímačem. A ceny? POCO X5 se bude prodávat v barevných variantách Blue a Black ve verzi 6/128 GB za cenu 6 499 Kč. Variantu Pro bude výrobce nabízet rovněž v jedné verzi a to sice 8/256 GB za cenu 8 999 Kč. V rámci akce bude oba dva telefony možné zakoupit se slevou 500 Kč a to až do 19. února.

Xiaomi představilo levnou vysílačku s barevným displejem a slušnou výdrží čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Co vás zajímá ohledně nových telefonů POCO?

Zdroj: vlastní