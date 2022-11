Už na začátku listopadu se začalo spekulovat o POCO X5 5G, nástupci populárního POCO X4 5G. Nyní prošel dalšími certifikacemi, díky čemuž jsme se dozvěděli další důležité informace.

Telefon střední třídy by se měl dle certifikací 3C a IMDA disponovat rychlým 67W nabíjením, díky čemuž by 4900mAh baterii dobil poměrně rychle. Mobil se však nenechá zahanbit ani v ostatních specifikacích. Dostat by měl 6,67palcový IPS displej se 120Hz obnovovací frekvencí a výkon by zde měl obstarávat čipset Qualcomm Snapdragon 778G+ v kombinaci s až 8 GB RAM. Samozřejmostí bude také Android 13 s nadstavbou MIUI 14.

Jeho představení je dle všeho za dveřmi, jelikož prošel všemi důležitými certifikacemi. Kromě Indie by se měl prodávat i na globálním trhu a nahradit tak aktuální POCO X4 Pro 5G. Cena by se měla pohybovat někde okolo hranice 6 500 korun.

Máte zkušenost s telefony POCO?

Zdroj: gizmochina.com