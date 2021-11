Telefon Poco X3 NFC byl světu představen v září loňského roku. Řada Poco M už má nějakou dobu svého čtvrtého nástupce, ovšem o řadě X jsme až dosud nic neslyšeli. Nyní však uniklo hned několik podstatných informací o chystaném Poco X4 NFC.

Poco X4 NFC má být přejmenovaný Redmi Note 11 Pro

K dispozici budou dva modely – Poco X4 pro Indii, kde bude telefon prodáván bez NFC a Poco X4 NFC pro globální trh, kterému samozřejmě nebude tato vychytávka chybět. Podle našeho názoru by to Xiaomi cpát do názvu nemuselo, ale dobře. Půjde však vůbec o nové telefony? Jeden ze zdrojů tvrdí, že bude telefon v podstatě přejmenovaný Redmi Note 11 Pro, čímž by navázal na Poco M4 Pro, které je v podstatě rebrandovaným Redmi Note 11.

Co se týče specifikací, očekává se že telefon přijde s 6,67″ 120Hz AMOLED displejem s rozlišením Full HD, čipsetem MediaTek Dimensity 920 v kombinaci s 8 GB RAM a hlavním snímač by se měl pochlubit 108Mpx rozlišením. S čipsetem od Qualcommu se tak budeme muset rozloučit, ačkoliv Dimensity 920 není vůbec špatný čip. Výdrž prý dostane na starost 5160mAh baterie s podporou 67W nabíjení.

Jak se na nástupce těšíte?

Zdroj: xiaomiui