Podpora modelu POCO X3 Pro je pomalu u konce

Telefon v současnosti spoléhá na MIUI 14 a Android 13

Vyzkoušeli jsme neoficiální Android 14 a funguje skvěle

POCO X3 Pro je stylový mobilní telefon, který je poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon 860, což není úplně nejnovější kousek, ale výkonu má pořád na rozdávání. Podpora telefonu se ale bohužel chýlí ke konci, Android 14 do telefonu oficiální cestou nedorazí. To ale neznamená, že by si s ním telefonem neporadil. Vyzkoušeli jsme to!

Od poslední aktualizace POCO X3 Pro už uplynulo půl roku a je pravděpodobné, že žádný další update už výrobce nechystá. A pokud ano, bude to téměř jistě jen drobná bezpečnostní záplata, Android 14 ani HyperOS do tohoto krásného telefonu nedorazí. Naštěstí máme XDA a šikovné vývojáře…

Před pár dny se pro POCO X3 Pro objevila betaverze ROM crDroid, která je postavena na nejnovějším Androidu 14. U svého telefonu jsem měl bootloader odemknutý už z minulosti, crDoid jsem stáhl a nainstaloval. Moje očekávání nebylo velké, ale byl jsem příjemně překvapen!

Android 14 v POCO X3 Pro je super!

Telefon funguje velmi svižně a ukazuje se, že Snapdragon 860 se 6 GB operační paměti má dostatek sil. Zatím jsem nenarazil na žádnou funkci, která by nefungovala korektně. Příjemným překvapením je fotoaparát, nechybí zde Leica režimy, které v oficiálním systému samozřejmě přítomné nejsou. ROM je velmi čistá, v základu zde nenajdete ani Google aplikace, ale samozřejmě si je můžete snadno doinstalovat. A tady přichází další výhoda – nemusíte mít v telefonu všechny Google aplikace, můžete si stáhnout jen ty, které aktivně používáte. Zatím u mě panuje velká spokojenost.

Současně se ukazuje, že konec oficiální podpory nemusí nutně znamenat konec života pro daný přístroj. Ačkoliv root a neoficiální ROM možná nevratně patří do minulosti, má tato kombinace co nabídnout i na konci roku 2023. Tím spíše, že po dvou a více letech od začátku prodeje už na telefonech končí záruka, o kterou se tak člověk už nemusí bát. Telefon samozřejmě můžete používat bez aktuální verze Androidu, absence záplat je ale bezpečnostní riziko a je na uvážení každého, jestli chce touto cestou jít. Což ale ostatně platí také pro telefony s odemknutým bootloaderem.

