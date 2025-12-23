Dva nové telefony POCO na obzoru! Jeden překvapí cenou, druhý obří baterkou a rychlým nabíjením Hlavní stránka Zprávičky Poco M8 a Poco M8 Pro se mají představit v lednu, základní model vychází z Redmi Note 15 Poco M8 Pro láká 6 500mAh baterií a 100W nabíjením – to je na střední třídu nadstandardní Oba modely nabídnou OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Po nedávném globálním uvedení řady Poco F8 se pozornost přesouvá k dostupnější sérii M. Podle čerstvého úniku od leakera Yogeshe Brara by se Poco M8 a Poco M8 Pro měly představit už v lednu 2025. Poco M8: Redmi Note 15 v novém kabátě Základní Poco M8 podle všeho vychází z čínské verze Redmi Note 15. Nabídne 6,7″ OLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se postará čipset Snapdragon 6 Gen 3, což je solidní volba pro běžné použití i nenáročné hraní. Fotovýbava zahrnuje 50Mpx hlavní snímač a nadprůměrnou 20Mpx selfie kameru. Baterie s kapacitou 5 520 mAh podporuje 45W nabíjení – nic převratného, ale pro celodenní výdrž to bohatě stačí. Poco M8 Pro: větší displej, obří baterie Verze Pro jde o úroveň výš prakticky ve všech parametrech. Displej naroste na 6,83 palce a nabídne 1.5K rozlišení, tedy ostřejší obraz než základní model. Uvnitř bude pracovat novější Snapdragon 7s Gen 4. Hlavním lákadlem je ale energetický balíček. Baterie s kapacitou 6 500 mAh patří k největším na trhu a v kombinaci se 100W nabíjením slibuje jak dlouhou výdrž, tak rychlé doplnění energie. Selfie kamera povyskočí na 32 Mpx. Kdy a za kolik? Globální uvedení se očekává v průběhu ledna, v Indii možná až v únoru. České ceny zatím neznáme, ale řada M tradičně patří k nejdostupnějším v portfoliu Poco. Základní model by se mohl pohybovat kolem 5–6 tisíc korun, Pro verze o něco výše. Poco opět sází na osvědčenou strategii – vzít ověřený hardware od sesterského Redmi a prodat ho pod atraktivnější cenovkou. Jaké máte zkušenosti s řadou POCO M? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář POCO POCO M8 Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024