Vyzkoušeli jsme POCO M8 Pro 5G: Tohle jsou důvody, proč si ho koupit Hlavní stránka Zprávičky POCO M8 Pro 5G kombinuje 6500mAh baterii se 100W nabíjením a adaptér dostanete přímo v krabici Obří AMOLED displej s jasem 3200 nitů a IP68 odolnost – to v této cenové kategorii není samozřejmost Základní verze 8/256 GB aktuálně stojí 7 300 Kč, což z něj dělá jednu z nejzajímavějších koupí začátku roku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Střední třída smartphonů se v posledních letech proměnila k nepoznání. Telefony za sedm osm tisíc dnes nabízejí výbavu, která by před pár lety stačila na vlajkovou loď. POCO M8 Pro 5G je přesně takovým případem – na papíře vypadá skoro až podezřele dobře. Jak se ale osvědčil v praxi? Konečně telefon, který něco vydrží První věc, která na POCO M8 Pro zaujme, je jeho odolnost IP68. V cenové kategorii kolem sedmi tisíc korun to rozhodně není standard. Telefon bez obav přežije déšť, náhodné polití nebo pád do kaluže. Konstrukce kombinuje plastová záda s hliníkovým rámem a přední stranu chrání Gorilla Glass Victus 2. S hmotností 207 gramů nejde o žádného drobečka, ale rozložení váhy je příjemné a telefon v ruce sedí stabilně. Matná úprava zad navíc nechytá otisky tak agresivně jako lesklé varianty konkurence – alespoň u černé barvy, kterou jsme testovali. CHCI POCO M8 PRO 5G Displej, který nepřehlédnete POCO vsadilo na 6,83palcový AMOLED panel s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz. Na první pohled nic revolučního, jenže když se zadíváte na detaily, pochopíte, že tohle je jeden z nejlepších panelů ve třídy. Maximální jas 3200 nitů znamená, že i na přímém slunci zůstává obsah čitelný bez mžourání. Potěší také podpora Dolby Vision a HDR10+, takže streamovací služby vypadají přesně tak, jak mají. Widevine L1 certifikace zajišťuje přehrávání v nejvyšší kvalitě na Netflixu i dalších platformách. Pro citlivější uživatele je tu navíc PWM regulace na 3840 Hz, která snižuje únavu očí při dlouhém sledování. Snapdragon 7s Gen 4: výkon s rozumem Srdcem telefonu je Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 vyráběný 4nm procesem. Není to vlajkový čip, ale pro běžné použití nabízí více než dostatečnou rezervu. Aplikace se spouštějí svižně, multitasking funguje bez zádrhelů a systém reaguje plynule. Hráči mobilních her si zde také přijdou na své – Call of Duty: Mobile běží na vysokém nastavení, PUBG či Mobile Legends jedou také bez problémů. U náročnějších titulů typu Genshin Impact už je potřeba sáhnout po středních detailech, což ale odpovídá cenové kategorii. Baterie jako z jiného světa Tady POCO M8 Pro skutečně exceluje. Kapacita 6500 mAh patří k největším na trhu a v praxi to znamená klidně jeden a půl dne intenzivního používání. Při mírnějším vytížení se dostanete i na dva dny bez nabíječky. A když už je potřeba doplnit energii? 100W nabíjení zvládne telefon z nuly na 100 % přibližně za hodinu, přičemž za 15 minut máte v nádrži už 40 %. CHCI POCO M8 PRO 5G Foťák: hlavní snímač táhne Fotovýbava staví na 50Mpx hlavním snímači se světelností f/1,6 a optickou stabilizací obrazu. Denní snímky jsou ostré, s příjemnými barvami a dobrým dynamickým rozsahem. Překvapivě slušně si telefon vede i za zhoršeného osvětlení – OIS skutečně pomáhá. Dvojnásobný zoom funguje díky výřezu z hlavního snímače a výsledky jsou použitelné pro sociální sítě i běžnou dokumentaci. 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv je spíše do počtu – hodí se na krajiny za dobrého světla, ale kvalitativně za hlavním foťákem zaostává. Selfie kamera s 32 Mpx obstojí pro videohovory i rychlé autoportréty. HyperOS 2: funguje, ale… Telefon běží na Androidu 15 s nadstavbou HyperOS 2. Systém je svižný, animace plynulé a základní ovládání intuitivní. POCO slibuje čtyři roky velkých aktualizací a šest let bezpečnostních záplat, což je na střední třídu fajn hodnota. Háček? Xiaomi stále nepřišlo na to, jak elegantně zacházet s předinstalovanými aplikacemi. Notifikace z Get Apps nebo Mi Browseru dokážou otravovat, dokud je ručně nevypnete. Není to nic, co by nešlo vyřešit, ale u telefonu za osm tisíc by člověk čekal čistší zážitek rovnou z krabice. A co konkurence? Hlavně ta vlastní Paradoxně největším rivalem POCO M8 Pro není Samsung ani Motorola, ale stájový kolega POCO F7. Ten nabízí výrazně výkonnější Snapdragon 8s Gen 4, lepší světelnost hlavního foťáku (f/1,5) a aktuálně stojí 8 190 Kč za verzi 12/512 GB – tedy méně než vyšší varianta M8 Pro. Ve prospěch M8 Pro hraje fakt, že byl představený o rok později. Tím pádem dostane o rok delší softwarovou podporu. Starší F7 má také zcela rovný displej, jenž se v posledních letech vrací do mobilů všech cenových tříd, avšak pokud máte raději lehce zaoblený panel, budete mít automaticky radši novější POCO M8 Pro 5G. Pro koho je POCO M8 Pro určené? POCO M8 Pro 5G cílí na uživatele, kteří chtějí maximum výbavy za rozumné peníze. Velký a kvalitní displej, excelentní výdrž baterie, rychlé nabíjení s adaptérem v balení a IP68 odolnost – to všechno za aktuální cenu 7 300 Kč (verze 8/256 GB) představuje silnou nabídku. CHCI POCO M8 PRO 5G Pokud hledáte telefon na další tři roky a nechcete utrácet za vlajkové lodě, tohle je jedna z nejrozumnějších voleb. Kompromisy existují – ultraširokoúhlý foťák mohl být lepší a HyperOS vyžaduje trochu úprav – ale celkový balíček za tu cenu vypadá vlastně dost fajn. Zaujalo vás POCO M8 Pro, nebo byste raději sáhli po výkonnějším F7? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář POCO POCO M8 Xiaomi