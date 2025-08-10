POCO M7 Plus se předvádí s překvapivým designem a velkou baterií Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představí POCO M7 Plus již 13. srpna v Indii za méně než 4 000 Kč Telefon nabídne 6,9" displej s 144Hz obnovovací frekvencí a baterii s kapacitou 7 000 mAh Design se výrazně odlišuje od Redmi 15 5G díky mřížkovému vzoru a barevným akcentům Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi oficiálně potvrdilo datum představení svého nového telefonu POCO M7 Plus, který dorazí 13. srpna. Zatímco se spekuluje, že půjde o přepracovanou verzi nedávno uvedeného Redmi 15 5G, novinka zaujme především odlišným designem zaměřeným na hráče a několika vylepšeními. Cena by se měla v Indii pohybovat pod hranicí 15 000 rupií, což odpovídá zhruba 3 600 korunám v přepočtu. Herní displej s rekordní obnovovací frekvencí POCO M7 Plus dostane masivní 6,9palcový LCD displej, který bude jedním z největších ve své třídě. Pro hráče bude klíčová 144Hz obnovovací frekvence, která zajistí mimořádně plynulý obraz při hraní akčních her. Panel získal certifikaci TÜV Rheinland pro ochranu očí, která zahrnuje nízké vyzařování modrého světla, technologii bez blikání a podporu cirkadiánního rytmu. Takto vysoká obnovovací frekvence se v této cenové kategorii objevuje jen vzácně. Pro srovnání – většina konkurentů nabízí maximálně 120 Hz, takže POCO M7 Plus bude mít v tomto ohledu navrch. Výrazný design odlišující se od Redmi Zatímco technické parametry mohou vycházet z Redmi 15 5G, design POCO M7 Plus je zcela originální. Zadní strana telefonu dostala bílý mřížkový vzor připomínající keramické dlaždice, který doplňují modré, červené a oranžové barevné akcenty po stranách. Lesklý rám je téměř kompletně plochý, pouze záda mají jemné zakřivení na okrajích. Xiaomi překvapuje: Do Česka tiše dorazily levné novinky Redmi 15 s naprosto obří baterií Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kamerový modul obsahuje dvojici fotoaparátů – hlavní 50Mpx snímač doplněný pravděpodobně 2Mpx senzorem pro makro snímky nebo hloubku ostrosti. Přední strana pak ukrývá 8Mpx selfie kameru. Obří baterie s podporou reverzního nabíjení Xiaomi do POCO M7 Plus vložilo masivní 7 000mAh baterii, která patří mezi největší na trhu. Telefon navíc podporuje reverzní nabíjení, takže může sloužit jako powerbanka pro další zařízení. Rychlost dobíjení by měla dosahovat 33 W, což umožní nabití z nuly na plnou kapacitu za přibližně hodinu a půl. S takto velkou baterií a úsporným procesorem by telefon měl bez problémů vydržet dva dny běžného používání nebo celý den intenzivního hraní. Výkon zajistí Snapdragon 6s Gen 3 Pod kapotou by měl tikat procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, který nabízí dostatečný výkon pro většinu her při zachování rozumné spotřeby energie. Čipset vyrobený 6nm technologií obsahuje osm jader s maximální frekvencí až 2,3 GHz a grafiku Adreno 619. V Indii se telefon bude prodávat v paměťových konfiguracích začínajících na 6 GB RAM a 128 GB úložiště, přičemž vyšší varianty zatím nebyly potvrzeny. Dostupnost zatím jen pro Indii POCO M7 Plus bude oficiálně představen 13. srpna v Indii s cenou pod 15 000 rupií (přibližně 4 000 Kč). Xiaomi zatím nepotvrdilo, zda se telefon dostane i na další trhy včetně Evropy. Vzhledem k tomu, že předchozí modely řady POCO M se k nám dostaly, existuje šance, že i M7 Plus časem dorazí do Česka. PROHLÉDNOUT TELEFONY POCO NA ALZE Zaujal vás POCO M7 Plus svým herním zaměřením? Zdroje: POCO, Gizmochina, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO Střední třída Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024