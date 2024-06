POCO představí další ultra levný telefon. Zaujme prémiovým vzhledem a 108Mpx foťákem

Několik měsíců poté, co POCO na český trh přineslo levný smartphone střední třídy M6 Pro, se značka chystá uvést další cenově dostupnou novinku. Jak dceřiná společnost technologického kolosu Xiaomi ohlásila prostřednictvím sociální platformy X, už v úterý vydá telefon s označením POCO M6 4G.

Smartphone se má dočkat globálního uvedení, a tudíž je dost pravděpodobné, že dorazí také do České republiky. POCO v plakátku na síti X prozradilo, že základní verzi 6/128GB bude možné sehnat se zaváděcí cenou 129 dolarů, což v přepočtu činí zhruba 2 900 Kč. Dražší konfigurace 8/256GB pak vyjde na pouhých 149 dolarů (v přepočtu 3 400 Kč).

Unleash Entermainment, all in your hand! 🙌

Introducing the latest creation of POCO M series #POCOM6🎉

Stay tuned for the online launch of #POCOM6 on June 11! pic.twitter.com/rTD4eAjrNC

