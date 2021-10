Na trh brzy vyrazí POCO M4 Pro. Kdy a co můžeme očekávat?

Bude to prý poslední letošní prezentace nového produktu. To mimo jiné slibuje oficiální pozvánka čínské společnosti POCO, která láká na představení nového mobilu s modelovým označením M4 Pro. Sériový nástupce staršího M3 Pro dorazí již 9. listopadu a i když příspěvek na Twitteru neodhaluje žádné podrobnější informace (na ty se asi můžeme tradičně těšit v průběhu dalších dní), můžeme se opřít o řadu různých úniků a spekulací.

The beloved M-series is back for one last time in 2021!

Introducing #POCOM4Pro 5G!

Time to #PowerUpYourFun!

Stay tuned on November 9th at 20:00 GMT+8 for the last POCO launch of the year! pic.twitter.com/kopKxTwFqY

— POCO (@POCOGlobal) October 28, 2021