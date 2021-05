Vedení společnosti Poco nedávno odhalilo poměrně zásadní informací ohledně svého nového telefonu. Poco M3 Pro 5G má dle všeho dostat čipset MediaTek Dimensity 700 namísto čipsetu od Qualcommu. Mimochodem právě tento čipset se nachází v novém a námi recenzovaném realme 8 5G. Co dalšího můžeme od telefonu čekat?

Další informace samotná firma neprozradila, ovšem díky únikům pro vás nějaké máme. Telefon se má prodávat minimálně ve třech barevných variantách a bude disponovat třemi fotoaparáty (hlavní má disponovat rozlišením 48 MPx) na zadní straně. Přední stranu má pak pokrývat 6,5″ LCD panel s Full HD+ rozlišením a 90 Hz obnovovací frekvencí a průstřelem uprostřed.

#POCOM3Pro 5G features the MediaTek Dimensity 700!

A 7nm high-performance processor with more power and more efficiency!

More speed for all of your entertainment needs.#MoreSpeedMoreEverything indeed! pic.twitter.com/bq0W3WWpDK

— POCO (@POCOGlobal) May 13, 2021