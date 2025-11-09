Řada POCO F8 možná přijde ještě letos! Nabídne špičkový zvuk a skvělý výkon Hlavní stránka Zprávičky POCO F8 Pro dostane zvukový systém od Bose, únik krabice to potvrzuje Jde pravděpodobně o rebrandované Redmi K90, F8 Ultra pak bude K90 Pro Max V balení už nebude nabíječka, hlavně na evropských trzích Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Značka Poco se v posledních letech drží jednoduché strategie: vezme úspěšný telefon z čínské řady Redmi, trochu ho překřtí, případně upraví software a prodává ho v Evropě pod vlastním jménem. Funguje to, tak proč to měnit. Podle uniklé fotky krabice a certifikací z různých úřadů se zdá, že Poco F8 Pro bude rebrandované Redmi K90 a F8 Ultra pak odpovídá modelu K90 Pro Max. Hlavním důkazem je logo Bose na krabici, které mají v Číně právě telefony řady K90. Fotka krabice prozrazuje Bose zvuk Rebranding Redmi není nic nového Nabíječka v krabici už nebude Kdy se dočkáme? Fotka krabice prozrazuje Bose zvuk Dnes se na internetu objevila fotografie části krabice, která údajně patří Poco F8 Pro. Nejzajímavější detail? Logo Bose. Přesně to samé logo najdete na Redmi K90 a K90 Pro Max, které Xiaomi představilo minulý měsíc v Číně. U K90 Pro Max jde dokonce o unikátní 2.1 stereo systém se třemi reproduktory, z nichž jeden je umístěný přímo na zadní straně telefonu. Pokud Poco skutečně převezme hardwarovou výbavu z čínských modelů, dostaneme v Evropě telefon s výrazně lepším zvukovým systémem, než na jaký jsme u této značky zvyklí. Rebranding Redmi není nic nového Poco tohle dělá už roky a není na tom nic špatného. Poco F7 Pro byl rebrandovaný Redmi K80 Pro, F6 Pro vycházel z K70, F5 zase z K60. Systém funguje, protože čínské Redmi telefony dostávají solidní hardware za rozumné peníze, jenže se v Evropě oficiálně neprodávají. Poco tak využívá hotovou recepturu a přidává globální Android bez čínských omezení. Podle dostupných informací prošly oba modely – F8 Pro i F8 Ultra – certifikacemi v několika zemích, což naznačuje brzké uvedení na trh. Původně se čekalo, že nástupci loňských F7 modelů dorazí někdy kolem března 2026, jenže certifikace běží už teď. Poco tak možná chystá překvapivě rychlý launch. Nabíječka v krabici už nebude Dnešní úniky také tvrdí, že Poco F8 Pro nedostane nabíječku v balení. Není úplně jasné, jestli to platí globálně, nebo jen pro Evropu, kde se z krabic nabíječky vytrácejí už pár let. Samsung, Apple, Xiaomi – všichni to dělají a argumentují ekologií a úsporou materiálu. Pro Poco je to ale relativně nový posun. Zatímco vlajkové lodě se nabíječky zbavily už dávno, u řady F se držela déle. Otázka je, jestli ji Poco aspoň nahradí nějakým slevovým kódem na příslušenství, jak to občas dělá konkurence, nebo prostě řekne, že doma stejně máte nějakou starou. Kdy se dočkáme? Poco F7 Pro a F7 Ultra se představily v březnu 2025, takže by se dalo čekat, že F8 řada dorazí také někdy na jaře. Certifikace však naznačují, že to může být výrazně dříve. Možná už začátek roku 2026, možná dokonce ještě letos, kdyby se Poco rozhodlo pro překvapivé uvedení před Vánoci. Ceny zatím nejsou známé, ale dá se předpokládat, že F8 Pro vyjde na 12 až 15 tisíc korun, zatímco F8 Ultra se může vyšplhat až k 20 tisícům. Koupili byste si Poco s Bose reproduktorem? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář POCO POCO F8 Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024