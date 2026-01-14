Je tohle nejlepší mobil za 10 tisíc? POCO F7 Pro dál zlevňuje, nabízí boží výkon a krásný displej Hlavní stránka Zprávičky POCO F7 Pro kleslo na historické minimum 9 981 Kč – o 4 500 Kč méně než při uvedení na trh Za cenu střední třídy dostáváte vlajkovou výbavu: Snapdragon 8 Gen 3, WQHD+ displej a 6000mAh baterii Kombinace ultrazvukové čtečky otisků, certifikace IP68 a 90W nabíjení obvykle najdete až u dražších telefonů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Na trhu s telefony je zajímavá situace. Zatímco nové modely startují s cenami kolem 15–20 tisíc korun, loňské budget vlajky můžete pořídit za zlomek původní ceny. POCO F7 Pro je toho skvělým příkladem – jarní novinka za původních 14 499 Kč se nyní prodává za 9 981 Kč. A přestože už máme na trhu novou generaci v podobě POCO F8 Pro, je to relevantní volba. Nejnovější model totiž cílí na trochu jiné publikum s menší úhlopříčkou a vyšší cenou. Co vlastně za 10 tisíc dostáváte Pojďme si to rozebrat konkrétně. Snapdragon 8 Gen 3 je procesor, který předloni poháněl vlajkové lodě za 25–35 tisíc korun. U POCO F7 Pro ho máte za 10 tisíc. Ano, jde o předloňský čip, ale pořád to je osmijádrový procesor s frekvencí až 3,3 GHz vyráběný 4nm procesem TSMC, což znamená vysoký výkon a nízkou spotřebu. V AnTuTu dosahuje přes 1,8 milionu bodů, což stačí na cokoliv – od náročných her po editaci 4K videa. K tomu máte 12 GB LPDDR5X RAM a 256 GB UFS 4.0 úložiště. Aplikace se spouštějí okamžitě, multitasking funguje bez zaškobrtnutí a kopírování velkých souborů trvá vteřiny. KOUPIT POCO F7 PRO ZA 9 981 KČ WQHD+ displej, který konkurence v této ceně nemá Tady je zásadní rozdíl oproti většině telefonů v této cenové kategorii. POCO F7 Pro má 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 3200 × 1440 pixelů, což znamená hustotu 526 ppi. Většina telefonů do 12 tisíc korun používá Full HD+ (1080 × 2340 pixelů), tedy o dost méně pixelů. Rozdíl je viditelný především při čtení textu nebo prohlížení fotek – obraz je prostě ostřejší a detailnější. Displej navíc nabízí 120Hz obnovovací frekvenci, maximální jas 3200 nitů ve špičce (1800 nitů v režimu HBM) a ochranu Corning Gorilla Glass 7i. K tomu přidejte podporu Dolby Vision, HDR10+ a 3840Hz PWM stmívání pro ochranu zraku. Spodní rámeček má tloušťku pouhých 1,9 mm, což vytváří téměř bezrámečkový efekt. Ultrazvuková čtečka otisků – luxus z vlajkových lodí Tohle je detail, který většina lidí nevnímá, dokud ho nezačne používat. POCO F7 Pro má ultrazvukovou čtečku otisků prstů pod displejem, zatímco telefony v cenové kategorii do 10 tisíc používají optické senzory. Jaký je rozdíl? Ultrazvuková čtečka je rychlejší, přesnější a funguje i s mokrými prsty. Optická čtečka si svítí na prst a dělá jeho obrázek, ultrazvuková mapuje 3D strukturu otisku pomocí zvukových vln. Ultrazvukové čtečky najdete typicky u vlajkových lodí za 25–35 tisíc korun. U POCO F7 Pro ji máte za necelých 10 tisíc, což je výjimečné. Baterie, která vydrží víc než jeden den Kapacita 6000 mAh není v telefonech úplně běžná. POCO F7 Pro má 8,12 mm tloušťku a váží 206 gramů, což není extra tenké, ale výdrž je fenomenální. Podle oficiálních údajů to je až 16 hodin sledování videa nebo 11 hodin navigace. V praxi to znamená, že při běžném používání (sociální sítě, YouTube, občasné hraní) vydrží telefon dva plné dny. K tomu přidejte 90W rychlonabíjení, které dobije telefon z nuly na 100 % za 37 minut. Problém je, že nabíječka není součástí balení – musíte si ji koupit zvlášť. Ale i tak, kombinace velké baterie a rychlého nabíjení je u telefonu za 10 tisíc obrovská výhoda. CHCI POCO F7 PRO V AKCI Fotoaparát není priorita, ale stačí Tady je třeba být realistický. POCO F7 Pro není fotomobil. Hlavní 50Mpx fotoaparát Light Fusion 800 s optickou stabilizací a clonou f/1.6 dělá solidní fotky při dobrém světle. K tomu máte 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 20Mpx přední kamerku. Telefon zvládne natáčet 8K video při 24 fps nebo 4K při 60 fps s gyro-EIS stabilizací. Co telefon nemá, je teleobjektiv. Zoom je pouze digitální, takže kvalita rychle klesá. Ultraširokoúhlý objektiv s 8 Mpx je také slabší článek – lepší modely mají 12Mpx širokoúhlé objektivy, což je znatelný rozdíl. Pokud hledáte telefon primárně pro focení, raději sáhněte po jiném modelu. Ale pro Instagram nebo běžné fotky POCO F7 Pro naprosto stačí. Prémiové detaily, které oceníte POCO F7 Pro má certifikaci IP68, což znamená odolnost proti prachu a ponoření do vody až 2,5 metru na 30 minut. To je standard u vlajkových lodí, ale v této cenové kategorii to není úplně běžné. K tomu přidejte kovový rámeček a skleněná záda, které dodávají telefonu prémiový vzhled. V balení najdete plastový kryt a ochrannou fólii na displeji už nainstalovanou, což je příjemný bonus. Nechybí duální stereo reproduktory s certifikací Hi-Res Audio, 5G, NFC pro bezkontaktní platby nebo podpora Wi-Fi 7. Telefon běží na Androidu s nadstavbou Xiaomi HyperOS 2. Pro koho je POCO F7 Pro vhodný POCO F7 Pro je jasná volba pro lidi, kteří chtějí vlajkový výkon, aniž by za něj platili vlajkovou cenu. Hráči mobilních her ocení Snapdragon 8 Gen 3 a 120Hz WQHD+ displej. Cestovatelé a lidé v terénu ocení 6000mAh baterii a certifikaci IP68. A technologičtí nadšenci ocení ultrazvukovou čtečku otisků, kterou obvykle najdete jen u mnohem dražších telefonů. Musíte však počítat s kompromisy. Fotoaparát není špičkový – chybí teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv má nízké rozlišení. Pokud hledáte primárně fotomobil, raději se podívejte po jiných modelech. Nabíječka není součástí balení, takže pokud nemáte doma 90W adaptér, musíte si ho dokoupit. A HyperOS 2 není pro každého – některým lidem vadí systémová reklama nebo jiné designové prvky. KOUPIT POCO F7 PRO ZA 9 981 KČ Pokud však hledáte výkonný telefon s dlouhou výdrží, kvalitním displejem a prémiovými funkcemi a fotoaparát není priorita, POCO F7 Pro za necelých 10 tisíc je jedna z nejlepších voleb na trhu. Dostáváte vlajkový hardware za cenu střední třídy, což je prostě dobrý deal. Plánujete nákup POCO F7 PRO za tuto cenu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce POCO POCO F7 slevy Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! 