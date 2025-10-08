POCO F7 Pro ve velké slevě! Má vlajkový procesor, obří baterii a skvělý displej Hlavní stránka Zprávičky POCO F7 Pro je na Alze v akci za 11 192 Kč s kódem ALZADNY20, předtím stálo 13 990 Kč Nabízí vlajkový procesor Snapdragon 8 Gen 3, obří 6000mAh baterii a prémiový WQHD+ AMOLED displej Jde o herní telefon se špičkovým výkonem, ale průměrným fotoaparátem a systémem HyperOS 2 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 POCO F7 Pro není nejnovější telefon na trhu, sám o sobě je na trhu už několik měsíců a procesor Snapdragon 8 Gen 3 debutoval na podzim 2023, přičemž vlajkové lodě ho používaly celý rok 2024. Ale to je přesně ten důvod, proč je teď za 11 192 Kč s kódem ALZADNY20 zajímavá nabídka. Dostanete vlajkový výkon minulé generace za cenu současné střední třídy, a k tomu obří 6000mAh baterii, WQHD+ AMOLED displej a ultrazvukovou čtečku otisků, kterou najdete obvykle jen u prémiových modelů. Co dělá POCO F7 Pro zajímavým Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 není jen o suchých číslech v benchmarcích. V praxi to znamená, že můžete hrát Genshin Impact na maximální grafiku při 60 FPS bez sekání, provádět profesionální úpravy fotek nebo videa, a telefon si poradí s jakýmkoli multitaskingem. Čip vyrábí TSMC na 4nm procesu a disponuje osmi jádry s frekvencí až 3,3 GHz, doplněnými o grafický akcelerátor Adreno 750. K dispozici máte 12 GB LPDDR5X RAM a 512 GB ultrarychlého UFS 4.0 úložiště. To v praxi znamená, že aplikace se spouštějí okamžitě a velké soubory se kopírují za vteřiny, ne minuty. KOUPIT POCO F7 PRO V AKCI 6,67″ WQHD+ AMOLED displej s rozlišením 3200 × 1440 pixelů nabízí 526 ppi hustotu pixelů – text a obrázky jsou extrémně ostré. Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé scrollování a maximální jas 3200 nitů ve špičce (1800 nitů v režimu HBM) znamená perfektní čitelnost i na přímém slunci. Displej chrání Corning Gorilla Glass 7i. Jen připomenu, že takové rozlišení nemá spousta vlajkových lodí za mnohonásobně vyšší cenu. Co je dále skutečně neobvyklé, je ultrazvuková čtečka otisků prstů pod displejem. Tohle obvykle najdete jen u vlajkových lodí za 25+ tisíc korun. Ultrazvuková čtečka je rychlejší, přesnější a funguje i s mokrými prsty, na rozdíl od optických senzorů u levnějších telefonů. Baterie, která vydrží dva dny 6000mAh baterie je solidní kapacita, kterou u telefonů s takhle výkonným procesorem málokdy vidíte. Většina vlajkových lodí má kolem 5000mAh, protože výrobci upřednostňují tenčí design. POCO šlo opačnou cestou – telefon má 8,12 mm tloušťku a váží 206 gramů, ale výdrž je fenomenální. Uživatelé v recenzích potvrzují: „Baterka 6000mAh vydrží 2-3 dny při normální zátěži.“ Podle oficiálních údajů to je až 16 hodin sledování videa nebo 11 hodin navigace. I při intenzivním hraní her na maximum vydrží telefon celý den. 90W rychlonabíjení dobije baterii z nuly na 100 % za 37 minut. To je o něco pomalejší než u POCO F7 Ultra se 120W nabíjením (34 minut), ale pořád jde o velmi rychlý výkon. Problém je, že nabíječka není součástí balení – musíte si ji koupit zvlášť. Fotoaparát: průměrný, ne špičkový Tady je důležité nastavit realistická očekávání. POCO F7 Pro není fotomobil. Má 50Mpx hlavní fotoaparát Light Fusion 800 s clonou f/1.6 a optickou stabilizací, což je solidní základ. K tomu přidejte 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 20Mpx přední kamerku. KOUPIT POCO F7 PRO V AKCI Podle recenzí funguje hlavní fotoaparát dobře při dobrém světle – fotky mají živé barvy a dostatek detailů. Jedna uživatelka píše: „Fotoaparát mi mnohem přijde lepší než Xiaomi 14T, který mě zklamal.“ Ale další dodává: „Zoom slabý, při zoomu dost klesá kvalita fotek.“ To je logické – telefon nemá teleobjektiv, takže zoom je jen digitální výřez z hlavního snímače. Pro Instagram nebo běžné fotky to stačí. Ultraširokoúhlý objektiv s 8 Mpx je taky slabší článek. Telefon zvládá natáčet 8K video při 24 fps nebo 4K při 60 fps, včetně gyro-EIS stabilizace. Pro běžné použití je to naprosto dostačující. Verdikt: za 11 tisíc fantastický poměr cena/výkon POCO F7 Pro za 11 192 Kč s kódem ALZADNY20 je jeden z nejlepších poměrů cena/výkon, jaký teď na trhu najdete. Vlajkový procesor Snapdragon 8 Gen 3 ze střední třídy dělá herní bestii, 6000mAh baterie vydrží dva dny a WQHD+ displej s ultrazvukovou čtečkou otisků je luxus, který obvykle najdete až u dvojnásobně dražších telefonů. KOUPIT POCO F7 PRO V AKCI Pokud hledáte výkonný telefon pro hry a dlouhou výdrž a fotoaparát není priorita, POCO F7 Pro za 11 tisíc je skvělá volba. V balení najdete plastový kryt a ochrannou fólii na displeji už nainstalovanou, což uživatelé oceňují. Telefon má certifikaci IP68, takže přežije ponoření do vody. Plánujete nákup POCO F7 Pro? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza POCO POCO F7 slevy Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 