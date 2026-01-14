POCO F7 je asi nejlepší mobil za 8 tisíc! Má nádherný displej, skvělý výkon a 512GB úložiště Hlavní stránka Zprávičky POCO F7 s obří 6 500mAh baterií a 90W nabíjením kleslo na 7 989 Kč – o 4 000 Kč méně než při uvedení Snapdragon 8s Gen 4 s 12GB RAM nabízí výkon vlajkových lodí za cenu střední třídy V základu dostáváte 512GB úložiště, 6,83" AMOLED displej a certifikaci IP68 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud sháníte opravdu dobrý telefon okolo 8 tisíc, máme pro vás dobrou zprávu. POCO F7 kleslo na historické minimum. Telefon představený loni v létě za 11 999 Kč se nyní prodává za 7 989 Kč. Za necelých 8 tisíc dostanete Snapdragon 8s Gen 4, největší baterii v historii řady POCO a 12 GB RAM v základní verzi. Výkon, který stačí na náročné hry Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 s maximálním taktem 3,21 GHz dosahuje v AnTuTu přes 1,8 milionu bodů. V praxi to znamená plynulé hraní náročných her jako Genshin Impact nebo Diablo Immortal na vysoké nastavení v 60 FPS. Telefon má chlazení IceLoop 3D s plochou 6 000 mm², takže se nepřehřívá ani při delším hraní. K procesoru máte 12 GB LPDDR5X RAM a 512GB UFS 4.0 úložiště už v základní verzi. Nemusíte připlácet za vyšší konfigurace – všechno dostáváte rovnou za 7 989 Kč. KOUPIT POCO F7 ZA 7 989 KČ Největší baterie v řadě POCO Kapacita 6 500 mAh je masivní číslo – to je dokonce víc než u dražšího modelu POCO F7 Pro (6 000 mAh). Při běžném používání (sociální sítě, YouTube, občasné hraní) telefon bez problémů vydrží dva plné dny. A když dojde energie, 90W rychlonabíjení dobije baterii z nuly na 80 % za 30 minut. Telefon navíc podporuje 22,5W reverzní nabíjení, takže můžete dobít bezdrátová sluchátka nebo telefon kamaráda. Nechybí ani 30W bezdrátové nabíjení, což není úplně běžné v této cenové kategorii. Displej připravený na všechno POCO F7 má 6,83″ AMOLED displej s rozlišením 1,5K (2772 × 1280 pixelů), což je víc než standardní Full HD+. Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulé scrollování a maximální jas 3 200 nitů znamená perfektní čitelnost i na přímém slunci. Displej chrání Corning Gorilla Glass Victus 2 a má certifikaci TÜV Rheinland pro ochranu očí. Zajímavostí je technologie Wet Touch 2.0, která umožňuje ovládání telefonu i s mokrýma rukama. Oceníte to například v dešti nebo po sportu. Prémiové zpracování s IP68 Telefon má kovový rámeček a skleněná záda, což mu dodává solidní vzhled i pocit v ruce. Certifikace IP68 zaručuje odolnost proti prachu a vodě včetně ponoření do 1,5 metru na 30 minut. V balení najdete také plastový kryt. A ochranná fólie už je nalepená na displeji. Nechybí stereo reproduktory s Dolby Atmos, infraport pro ovládání domácích spotřebičů, NFC nebo Bluetooth 5.4. Telefon běží na Androidu 15 s nadstavbou HyperOS 2. CHCI POCO F7 V AKCI Pro koho je POCO F7 vhodné POCO F7 cílí na mobilní hráče a náročné uživatele, kteří chtějí vysoký výkon bez placení prémiové ceny. Za 7 989 Kč dostáváte hardware na úrovni předloňských vlajkových lodí. Obří baterie zaujme cestovatele a lidi, kteří nemají rádi každodenní dobíjení. A díky IP68 se telefon hodí i pro sportovce nebo práci venku. Jediným kompromisem jsou fotoaparáty. POCO F7 má 50Mpx hlavní snímač Sony IMX882 s optickou stabilizací, 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro. Pro běžné fotky to stačí, ale na úroveň fotomobilů to není. Pokud hledáte telefon primárně pro focení, raději se podívejte jinde. Ale pokud hledáte výkonný telefon s monstrózní baterií a kvalitním displejem a fotoaparát není priorita, POCO F7 za 7 989 Kč je jedna z nejlepších koupí na trhu. Dostáváte vlajkový hardware za cenu střední třídy, a to je prostě dobrý obchod. Pořídíte si POCO F7 za tuto sníženou cenu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce POCO POCO F7 slevy Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024