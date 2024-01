Jak fotí telefon za tři tisíce? Za dobrého světla slušně!

Fotoaparáty jsou klíčovou součástí dnešních mobilních telefonů

Speciálně u vlajkových lodí to dnes bez excelentních fotoaparátů zkrátka nejde

Za dobrých světelných podmínek dnes ale solidní snímky pořídí klidně telefon za tři tisíce

Jedním z takových mobilních telefonů je POCO C65. O tomto telefonu už jsme se několikrát zmínili, při startu prodeje to byl pravděpodobně nejlevnější mobilní telefon s 256GB úložištěm. V té souvislosti můžeme zmínit vtipný fakt, základní verze vlajkových lodí od společností Apple a Samsung mají úložiště menší…

Dnes to ale bude o fotoaparátech. Jak už jsem zmínil, za dobrých světelných podmínek mohou být snímky solidní. Na velkoformátový tisk to nebude, ale už i levné telefony vám dnes udělají pěknou službu. S klesajícím množstvím světla ale kvalita fotografií samozřejmě klesá.

Pokud byste si fotografie prohlíželi v plném rozlišení (u nás na webu je vidíte zmenšené a navíc je snížená jejich kvalita, jinak by se stránka načítala příliš dlouho) zjistíte, že ne vždycky jsou stoprocentně ostré po celé ploše. Ale znovu to musím zdůraznit – nikdo by neměl očekávat, že telefon za tři tisíce se v oblasti fotoaparáty vyrovná vlajkovým lodím, které stojí klidně desetinásobnou sumu peněz. U extrémně levných telefonů většinou nemůžete počítat s přítomností optické stabilizace obrazu, i bez ní ale jdou pořídit solidní záběry.

Co je fajn – levné telefony si už téměř vždy poradí s focením textu. Snadno si můžete vyfotit například jízdní řady na zastávce (ne všichni mají v telefonech mobilní data, tím spíše pokud se zaměříme na lidi, kteří si kupují nejlevnější mobilní telefony). Naopak složitější světelné podmínky bývají problémem, stejně tak si telefony ne vždycky poradí se světlem v interiérech. POCO C65 nabízí fotoaparát s rozlišením 50 megapixelů, většinu času ale stejně budete používat rozlišení 12 megapixelů.

Kvalita fotografií je pro mě příjemným překvapením, ostatně to platí pro POCO C65 jako celek. Jasně, své Xiaomi 13 Ultra bych za toto superlevné POCO nevyměnil. Ale levné telefony se v posledních letech až neuvěřitelně posunuly kupředu a dají se bez problémů používat. Samozřejmě, čím dražší telefon tím lepší telefon. Vlastně si ani neumím představit, jak budou vypadat levné telefony třeba za dva tři roky. Už teď poslouží velmi slušně a neustále jdou kupředu.

Jak dlouho by vám stačil telefon za tři tisíce?

Zdroj: Vlastní