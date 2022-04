Společnost Poco, která patří pod Xiaomi je známá především díky svým telefonům, které nabízejí skvělý poměr mezi cenou a výkonem. Řada Poco F a Poco X spadá do kategorie prémiových smartphonů, zatímco telefony Poco M a Poco C jsou klasickou střední třídou. Nyní však uniká informace o chystaném Poco C40, které by mohlo být historicky nejlevnějším telefonem značky.

Poco C40 bude postaveno na MIUI Go

Telefon Poco C40 byl spatřen na certifikaci FCC a označuje se jako C3QP, tedy stejně, jako Redmi 10C. Logicky se tedy předpokládalo, že půjde pouze o další přeznačený mobil. Do této myšlenky ale hodil vidle uživatel kacskrz z XDA-Developers, který tvrdí, že bude pod kapotou tikat poměrně neznámý čip JR510. Stejný uživatel navíc zjistil, že v telefonu nebude klasické MIUI, nýbrž MIUI Go. Ten bude zřejmě postaven na systému Android Go.

Poslední informace se týká dostupnosti. Poco C40 má být k dostání na všech trzích a to včetně Evropy. Samozřejmě si zákazníky bude chtít získat především díky své ceně a mohl by tak stát v přepočtu asi 2 000 Kč.

Vystačili byste si s takto levným mobilem?

Zdroj: XDA-Developers