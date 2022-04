POCO udělá radost fanouškům trháku Genshin Impact

Fandíte značce (Xiaomi) POCO a současně populárním mobilním hrám? Pak by vás mělo zajímat datum úterý 26. dubna, kdy tato firma plánuje globální představení nových produktů. Jeden z oficiálních účtů POCO před několika hodinami prozradil, že výrobce plánuje na trh poslat zařízení, které bude designově věnováno jedné z nejoblíbenějších mobilních her vůbec. O jakou přesně kombinaci půjde? Bezdrátová sluchátka a titul Genshin Impact.

#POCO + #Genshinlmpact Klee said something extraordinary is coming! Who is excited? Show hands! ✋

Stay tuned for #POCOF4GT global launch event on April 26th at 20:00 GMT+8! #TheapexofPOWER pic.twitter.com/XbQlONMefc

— POCO Philippines (@POCOPilipinas) April 22, 2022