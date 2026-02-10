Skvěle hodnocená čtečka knih PocketBook 700 Era zlevnila na minimum. Má 7" displej, voděodolnost IPX8 a reproduktor Hlavní stránka Zprávičky PocketBook 700 Era je na Alze dostupná za historicky nejnižší cenu 4 130 Kč s kódem ALZADNY10. Čtečka nabízí 7" E Ink displej s rozlišením 1680×1264 pixelů, voděodolnost IPX8 a převod textu na řeč. Uživatelé oceňují kvalitní displej a výdrž baterie, kritizují však občasnou pomalost systému. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste dlouho zvažovali pořízení kvalitní čtečky elektronických knih, právě teď se nabízí příležitost, která se jen tak neopakuje. PocketBook 700 Era se na Alze prodává za 4 130 Kč po uplatnění slevového kódu ALZADNY10, což představuje slevu 10 % z běžné ceny 4 589 Kč. Podle dat srovnávače Heureka se jedná o nejnižší cenu, za kterou byla tato čtečka v Česku kdy k dispozici. 7palcový displej s vynikající čitelností PocketBook 700 Era vsází na 7″ displej E Ink Carta 1200 s rozlišením 1680 × 1264 pixelů a jemností 300 PPI. Oproti předchozí generaci výrobce uvádí o 15 % vyšší kontrast a o 20 % rychlejší odezvu na dotyk. Obrazovka je v jedné rovině s rámečkem a disponuje zesílenou ochranou proti poškrábání. Funkce SMARTlight umožňuje nezávisle nastavit intenzitu podsvícení i teplotu barev, takže si můžete vybrat mezi studeným a teplým odstínem podle denní doby nebo vlastních preferencí. Díky certifikaci IPX8 můžete čtečku bez obav používat v blízkosti vody – vydrží ponoření do hloubky 2 metrů po dobu až 60 minut. Reproduktor a převod textu na řeč Na rozdíl od mnoha konkurentů má PocketBook 700 Era vestavěný reproduktor, který využijete pro poslech audioknih ve formátech M4A, M4B, OGG nebo MP3. Případně můžete připojit bezdrátová sluchátka přes Bluetooth 5.2. CHCI ČTEČKU POCKETBOOK V AKCI Zajímavou funkcí je převod textu na řeč (TTS), který dokáže předčítat libovolnou elektronickou knihu. Čeština je podporována přímo, byť kvalita syntetického hlasu podle uživatelů nedosahuje úrovně profesionálních audioknih. Pro angličtinu je předčítání výrazně přirozenější. Široká podpora formátů a cloudové služby Čtečka podporuje 25 formátů včetně EPUB, PDF, MOBI, FB2 i komiksových CBR a CBZ – konverze souborů tedy ve většině případů není potřeba. Nechybí ani podpora Adobe DRM pro půjčování e-knih z knihoven. Interní paměť o kapacitě 16 GB pojme tisíce titulů. Pro synchronizaci knihovny mezi zařízeními slouží služba PocketBook Cloud. Knihy lze do čtečky odesílat také přes e-mail pomocí funkce Send-to-PocketBook nebo synchronizovat z Dropboxu. Wi-Fi konektivita zajišťuje přístup k online knihkupectvím přímo ze zařízení. Ergonomie a ovládání Čtečka váží 228 gramů a měří pouhých 7,8 mm na tloušťku. Ovládací tlačítka jsou umístěna na pravém boku, jejich funkce je plně konfigurovatelná. Integrovaný G-senzor automaticky otáčí obsah podle polohy zařízení, takže je čtečka vhodná pro praváky i leváky. Design získal ocenění Red Dot Award 2023. Systém Cover-Catch umožňuje elegantní připojení originálních obalů PocketBook Flip, které po zavření automaticky uspí zařízení. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze má PocketBook 700 Era hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 224 zákazníků, přičemž 93 % kupujících produkt doporučuje. Mezi nejčastěji zmiňované klady patří: Kvalita displeje – uživatelé chválí ostrost textu, absenci odlesků a možnost nastavení teploty podsvícení. Výdrž baterie – při každodenním čtení kolem hodiny vystačí nabití zhruba na měsíc. Podpora formátů – oceňována je čitelnost prakticky všech běžných formátů bez nutnosti konverze. Boční tlačítka – řada uživatelů preferuje fyzické ovládání před dotykovým displejem. Voděodolnost – možnost čtení ve vaně nebo u bazénu bez stresu. Mezi opakovaně zmiňované nevýhody patří: Pomalejší odezva systému – procházení menu a otevírání knih trvá o něco déle, než by uživatelé očekávali. Hmotnost a držení – někteří si stěžují, že se čtečka hůře drží v jedné ruce, obzvlášť při delším čtení. České předčítání – syntetický hlas v češtině zní roboticky a některá slova vyslovuje nepřirozeně. Jeden z recenzentů situaci shrnul výstižně: „Při čtení je vše rychlé jak má být, ale v menu si počkáte. Je to čtečka, ne tablet.“ KOUPIT POCKETBOOK 700 ERA Pro koho je čtečka vhodná PocketBook 700 Era se hodí především pro náruživé čtenáře, kteří ocení větší 7″ displej, dlouhou výdrž baterie a širokou podporu formátů bez nutnosti konverze. Voděodolnost ji předurčuje i pro čtení u vody. Oproti Kindlu nabízí větší svobodu – nepotřebujete účet Amazonu a můžete číst knihy z libovolného zdroje. Uvažujete o pořízení čtečky PocketBook 700 Era?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 