GraphCast společnosti DeepMind je revoluční model umělé inteligence

Dokáže poskytnout předpověď až na 10 dní do budoucnosti

AI model je schopen s vysokou přesností předpovídat a identifikovat extrémní jevy

Oblast umělé inteligence se postupně rozrůstá do všech oborů, tak vás asi nepřekvapí, že proniká i do oblasti počasí. Platforma DeepMind společnosti Google představila další novinku. Nová technologie dokáže předpovědět počasí až na 10 dní dopředu s bezprecedentní přesností, a to za pouhou jednu minutu. GraphCast samozřejmě nemá za cíl nahradit klasické metody předpovědí, má je pouze rozšířit a zpřesnit. Byl trénovaný na čtyřech desetiletí historických záznamů, zahrnuje obrázky ze satelitů a pro správné fungování využívá jen dvě sady dat – stav počasí před 6 hodinami a aktuální stav.

Do dnešní doby se počasí určovalo klasickým HRES (High Resolution Forecast) způsobem, který kombinuje složité fyzikální rovnice a výpočetní výkon k modelování předpovědi. Původní konvenční způsoby trvaly i několik hodin se stovkami strojů a také proto se o GraphCastu mluví jako o revolučním nástroji. Pomocí jednoho počítače zvládne vygenerovat předpověď na 6 hodin, poté se proces opakuje až do 10dní dopředu. Díky jeho přesné predikci dokáže jednodušším způsobem a včas identifikovat závažné jevy počasí dříve než tradiční metody, přestože k podobným vyhledávacím metodám vůbec nebyli vyškoleni – díky tomu by mohlo dojít k záchraně více životů, například v případě nějaké živelné katastrofy.

Kombinace obou metod jako účinný přístup do budoucna

Například v září se po území Nového Skotska (v Kanadě) prohnala bouře Lee, kterou GraphCast dokázal identifikovat už 9 dní předem. Avšak klasická HRES metoda o něm věděla jen 6 dní dopředu s tím, že předpověděla přesněji kdy a kde k němu dojde. Kromě toho dokáže také charakterizovat, kdy teplota stoupne nad historicky nejvyšší teploty pro jakékoli dané místo na Zemi nebo definovat atmosférické řeky, která naznačují přicházející déšť či povodeň.

🌪️ AI vs. Nature? 🌪️ Google DeepMind's AI just outsmarted Hurricane Lee's landfall with stunning accuracy, leaving traditional models in the dust. Now that's what I call a storm of innovation! pic.twitter.com/yDv3ymHBzn — George_AI (@GeorgeAiGuy) November 16, 2023

Google tak s hrdostí může prohlašovat, že jejich nová umělá inteligence GraphCast je nyní nejpřesnější 10denní globální systém předpovědi počasí na světě, dokáže předpovídat extrémní jevy počasí dále do budoucnosti, než bylo doteď možné. Pokud byste rádi věděli více detailněji jak nová technologie vlastně fungujeme a poradíte si i se složitější angličtinou, doporučujeme originální článek publikovaný magazínem Science.

Co říkáte na technologii GraphCast?

Zdroj: DeepMind.Google