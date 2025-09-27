TOPlist

Playstation představil vlastní reproduktory! Mají vlastní baterii a rozumí si s konzolemi, počítači i telefony

  • Sony představilo bezdrátové reproduktory Pulse Elevate s PlayStation Link a ultra-nízkou latencí
  • Mají zabudovaný mikrofon s AI redukcí šumu a planární magnetické měniče
  • Přijdou až v roce 2026, cena zatím není známá

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
27.9.2025 14:00
Ikona komentáře 0
playstation reproduktory

Sony během včerejšího State of Play ukázalo nejen datum vydání Wolverina, ale také nové bezdrátové reproduktory Pulse Elevate. Jde o první reproduktory vyvinuté přímo PlayStation divizí a slibují „lifelike desktop audio“ pro PS5, PC, Mac i PlayStation Portal. Zní to skvěle, ale má to háček – dostanou se na trh až někdy v roce 2026.

Hlavní výhodou Pulse Elevate je technologie PlayStation Link, která zajišťuje ultra-nízkou latenci a bezeztrátový přenos zvuku. To je zásadní pro gaming – nikdo nechce slyšet výstřel půl sekundy po stisknutí spouště. Sony slibuje, že zvuk uslyšíte „jak se děje“, což je u bezdrátových reproduktorů často problém.

Pulse Elevate

Kromě PlayStation Link podporují reproduktory i klasický Bluetooth. Můžete tak mít připojený PlayStation přes Link pro herní zvuk a zároveň telefon přes Bluetooth pro hudbu. Chytrý tah pro streamery a multiplayerové hráče.

Planární měniče: technologie z high-end sluchátek

Sony vsadilo na planární magnetické měniče – stejnou technologii, jakou používá v sluchátkách Pulse Elite. Ty slibují přesnější a detailnější zvuk než klasické dynamické měniče. Navíc každý reproduktor má zabudovaný woofer pro basy.

Pulse Elevate cerne

Na PS5 konzoli reproduktory podporují Tempest 3D AudioTech, což znamená prostorový zvuk s přesným umístěním zvukových stop.

Mikrofon v reproduktoru: geniální nebo zbytečný?

V pravém reproduktoru je zabudovaný mikrofon s AI redukcí šumu. Sony slibuje „crystal-clear“ komunikaci bez nutnosti nosit headset. To zní skvěle na papíře, ale realita bude jiná. Mikrofon daleko od úst nikdy nebude tak dobrý jako headset, ať má jakoukoliv AI.

Na druhou stranu, pro casual gaming nebo pracovní hovory to může být pohodlné řešení. Nemusíte si nasazovat sluchátka, jen mluvíte do prostoru.

Přenosnost s otazníkem

Pulse Elevate mají zabudovanou baterii a můžete je vzít s sebou. Sony je prezentuje jako ideální parťáky pro PlayStation Portal nebo telefon. Jenže – kdo bude tahat dva reproduktory na cesty?

Součástí balení jsou nabíjecí doky, takže na stole budou vypadat elegantně. Můžete je také natočit horizontálně nebo vertikálně podle vašeho setupu.

Cena: největší neznámá

Sony zatím cenu neprozradilo, ale můžeme odhadovat. Pulse Elite headset stojí 150 dolarů, Pulse Explore earbuds 200 dolarů. Pulse Elevate s planárními měniči a dvojicí reproduktorů? Tipuji 250-350 dolarů.

Jak se vám líbí nové reproduktory od Playstationu?

Zdroj: Playstation Blog

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Sony Honda Afeela

Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté

Jana Skálová
7.1.
WhatsApp konec podpory

Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás?

Jana Skálová
22.12.2024
sluchátka do 2 000 Kč

Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi

Jana Skálová
30.10.2024
nejporuchovější mobilní telefony

Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka?

Jakub Kárník
19.5.2023
Sony a AMD spolupracují na PlayStationu

Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her

Jana Skálová
21.12.2024