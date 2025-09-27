Playstation představil vlastní reproduktory! Mají vlastní baterii a rozumí si s konzolemi, počítači i telefony Hlavní stránka Zprávičky Sony představilo bezdrátové reproduktory Pulse Elevate s PlayStation Link a ultra-nízkou latencí Mají zabudovaný mikrofon s AI redukcí šumu a planární magnetické měniče Přijdou až v roce 2026, cena zatím není známá Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Sony během včerejšího State of Play ukázalo nejen datum vydání Wolverina, ale také nové bezdrátové reproduktory Pulse Elevate. Jde o první reproduktory vyvinuté přímo PlayStation divizí a slibují „lifelike desktop audio“ pro PS5, PC, Mac i PlayStation Portal. Zní to skvěle, ale má to háček – dostanou se na trh až někdy v roce 2026. PlayStation Link: klíč k hernímu zvuku bez zpoždění Planární měniče: technologie z high-end sluchátek Mikrofon v reproduktoru: geniální nebo zbytečný? Přenosnost s otazníkem Cena: největší neznámá PlayStation Link: klíč k hernímu zvuku bez zpoždění Hlavní výhodou Pulse Elevate je technologie PlayStation Link, která zajišťuje ultra-nízkou latenci a bezeztrátový přenos zvuku. To je zásadní pro gaming – nikdo nechce slyšet výstřel půl sekundy po stisknutí spouště. Sony slibuje, že zvuk uslyšíte „jak se děje“, což je u bezdrátových reproduktorů často problém. Kromě PlayStation Link podporují reproduktory i klasický Bluetooth. Můžete tak mít připojený PlayStation přes Link pro herní zvuk a zároveň telefon přes Bluetooth pro hudbu. Chytrý tah pro streamery a multiplayerové hráče. Planární měniče: technologie z high-end sluchátek Sony vsadilo na planární magnetické měniče – stejnou technologii, jakou používá v sluchátkách Pulse Elite. Ty slibují přesnější a detailnější zvuk než klasické dynamické měniče. Navíc každý reproduktor má zabudovaný woofer pro basy. Na PS5 konzoli reproduktory podporují Tempest 3D AudioTech, což znamená prostorový zvuk s přesným umístěním zvukových stop. Mikrofon v reproduktoru: geniální nebo zbytečný? V pravém reproduktoru je zabudovaný mikrofon s AI redukcí šumu. Sony slibuje „crystal-clear“ komunikaci bez nutnosti nosit headset. To zní skvěle na papíře, ale realita bude jiná. Mikrofon daleko od úst nikdy nebude tak dobrý jako headset, ať má jakoukoliv AI. Na druhou stranu, pro casual gaming nebo pracovní hovory to může být pohodlné řešení. Nemusíte si nasazovat sluchátka, jen mluvíte do prostoru. Přenosnost s otazníkem Pulse Elevate mají zabudovanou baterii a můžete je vzít s sebou. Sony je prezentuje jako ideální parťáky pro PlayStation Portal nebo telefon. Jenže – kdo bude tahat dva reproduktory na cesty? Součástí balení jsou nabíjecí doky, takže na stole budou vypadat elegantně. Můžete je také natočit horizontálně nebo vertikálně podle vašeho setupu. Cena: největší neznámá Sony zatím cenu neprozradilo, ale můžeme odhadovat. Pulse Elite headset stojí 150 dolarů, Pulse Explore earbuds 200 dolarů. Pulse Elevate s planárními měniči a dvojicí reproduktorů? Tipuji 250-350 dolarů. Jak se vám líbí nové reproduktory od Playstationu? Zdroj: Playstation Blog O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Playstation PlayStation 5 Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1. Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her Jana Skálová 21.12.2024