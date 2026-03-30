Ceny herních konzolí letí raketově vzhůru! Lépe na tom prý nebude ani nová generace

Analytici po zdražení PS5 předpovídají, že PS6 a Xbox Project Helix budou stát výrazně víc než současná generace Cena 999 dolarů za jednu z variant PS6 „není nemožná", tvrdí konzultant Serkan Toto Za zdražováním stojí americká cla, prudký nárůst cen pamětí a AI průmysl vysávající hardware Jakub Kárník Publikováno: 30.3.2026 10:00 PS5 Pro za 900 dolarů. Ještě nedávno by taková cena zněla jako špatný vtip, dnes je to realita. Sony minulý týden zvedlo ceny celé řady PlayStation 5 a analytici se shodují, že jde o varovný signál pro celou další generaci konzolí. Nástupci současných strojů — ať už se budou jmenovat PlayStation 6 nebo Xbox Project Helix — podle nich odstartují na cenách o desítky procent vyšších, než na jaké jsme byli zvyklí. Zdražení PS5 není náhoda, ale strategie Paměti zdražily o 90 %, a to je teprve začátek Tisícidolarová konzole? Analytici se neshodnou Xbox Project Helix: poslední pokus Microsoftu? Co to znamená pro hráče Zdražení PS5 není náhoda, ale strategie Základní PS5 zdražilo v USA o 100 dolarů, verze Pro dokonce o 150 dolarů. I veterán herního průmyslu Mat Piscatella z analytické firmy Circana přiznal, že ho rozsah zdražení překvapil. A to se v oboru pohybuje dost dlouho na to, aby ho málo co zaskočilo. Zdražení se nevyhnulo ani Česku. PS5 Pro aktuálně na oficiálním e-shopu Sony i na Alze stojí 20 290 Kč, nejlevněji ho momentálně nabízí Mironet za 19 290 Kč. Přitom ještě v lednu jste si PS5 Pro mohli pořídit za lehce přes 16 tisíc korun. Nárůst o čtyři tisíce během pár měsíců — to není běžná cenová korekce, to je nový standard. Podle Serkana Tota, šéfa konzultační firmy Kantan Games, za tím stojí promyšlený kalkul. Sony se prý rozhodlo pro jeden výrazný cenový skok namísto postupného zdražování po kouskách. Výhoda? Pokud se situace zlepší, má firma prostor nabídnout slevy a působit velkorysejším dojmem. Pokud se nezlepší, aspoň už nemusí zdražovat znovu. Paměti zdražily o 90 %, a to je teprve začátek Příčiny zdražování sahají daleko za hranice herního průmyslu. Joost van Dreunen, profesor videoherního průmyslu na newyorské univerzitě NYU, poukazuje na několik faktorů najednou. Ceny pamětí DRAM a NAND od začátku roku 2026 vyskočily o 80–90 %. Datová centra pro umělou inteligenci skupují hardware v obrovských objemech a situaci dál komplikují problémy v dodavatelských řetězcích v jihovýchodní Asii. K tomu přidejte americká cla. Trumpova administrativa uvalila tarify, které podle van Dreunena „narušují globální ekonomiku přesně tak, jak se očekávalo“. Výrobci konzolí přitom na možné dopady cel upozorňovali už v roce 2024 — tehdy je málokdo bral vážně. Tisícidolarová konzole? Analytici se neshodnou Serkan Toto je ve svém odhadu poměrně přímočarý: „Myslím, že 999 dolarů za jednu z variant PS6 není nemožných,“ řekl pro GamesRadar+. Van Dreunen jde ještě dál a předpovídá, že nová generace konzolí odstartuje na cenách o 50 % vyšších než ta současná. Piscatella z Circany je opatrnější, ale o nic optimističtější. Podle něj je na trhu tolik nejistoty, že se nedá spolehlivě odhadnout ani cena, ani datum vydání. PS6 může přijít v roce 2027, 2028, ale klidně i později. Tisíc dolarů? Možné. Levněji? Taky možné. „Současné podmínky nedovolují žádnou jistotu,“ shrnul. Xbox Project Helix: poslední pokus Microsoftu? U Xboxu je situace ještě zajímavější. Bývalá šéfka hardwarové divize Sarah Bond označila Project Helix za „prémiový“ a „high-end“ stroj inspirovaný architekturou PC. To naznačuje, že Microsoft tentokrát nemusí být ochotný prodávat hardware pod cenou, jak to dělával v minulosti. Historicky konzolový byznys fungoval na jednoduchém principu — hardware se prodává se ztrátou nebo minimální marží a peníze se vydělávají na hrách a předplatných. Pokud ale výrobní náklady vyletí příliš vysoko, tento model přestává fungovat. A pokud Project Helix neuspěje, analytici naznačují, že další Xbox už nemusí přijít vůbec. Co to znamená pro hráče Trochu naděje přináší příklad Nintenda, které u Switch 2 navzdory celním tlakům zachovalo původní oznámenou cenu. Otázka je, jestli si totéž mohou dovolit i Sony a Microsoft u výrazně výkonnějšího hardwaru. Reálný scénář vypadá asi takto: PS6 se v základní variantě může pohybovat kolem 700–800 dolarů, tedy zhruba 17–21 tisíc korun při současném kurzu po započtení daně. Vyšší verze typu „Pro“ pak klidně překročí tisícovku. U Project Helix se dá čekat podobné rozpětí. Obě konzole přitom pravděpodobně dorazí nejdříve koncem roku 2027, ale odklady by nikoho nepřekvapily. Jedno je jisté — éra konzolí za 500 dolarů je zřejmě u konce. A s ní možná i představa, že si novou generaci pořídí každý, kdo si to mohl dovolit u té předchozí. Zaplatili byste za novou konzoli přes 20 tisíc korun? Zdroj: GamesRadar+ O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 