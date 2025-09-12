PlayStation 6 má být až osmkrát rychlejší než PS5. Xbox ale chystá ještě větší bombu Hlavní stránka Zprávičky PlayStation 6 má podle úniku nabídnout až 8× vyšší výkon než PS5 díky čipu AMD Orion Konzole dostane 40 GB paměti GDDR7 a ray tracing na úrovni RTX 5090 Příští Xbox Magnus bude údajně o 25 % výkonnější, ale také výrazně dražší Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Zatímco PlayStation 5 Pro ještě ani pořádně nezahřál police obchodů, na internet unikly detailní specifikace PlayStationu 6. Známý leaker Moore’s Law Is Dead přišel s kompletním seznamem hardwaru včetně výkonu procesoru, grafiky i paměti. Pokud jsou informace pravdivé, Sony chystá opravdu masivní generační skok – a přesto to na konkurenci stačit nemusí. AMD Orion jako srdce nové konzole Ray tracing jako z jiného světa Výrazné zvýšení paměti Xbox Magnus má být ještě silnější Zpětná kompatibilita – dobrá i špatná zpráva Kdy to všechno přijde? AMD Orion jako srdce nové konzole Podle úniku bude PS6 pohánět APU AMD Orion vyrobené 3nm procesem u TSMC. Jde o monolitický čip s plochou kolem 280 mm², který kombinuje procesory Zen 6 s grafikou RDNA 5. Konkrétně má jít o 7-8 jader Zen 6c pro hry plus 2 jádra Zen 6 LP vyhrazená pro systém. Tento trik má uvolnit až 20 % výkonu CPU právě pro hraní. Grafická část obsahuje 50-52 výpočetních jednotek RDNA 5 s taktem 2,6 – 3 GHz. To by mělo znamenat výkon 34 – 40 TFLOPS – pro srovnání, současná PS5 má 10,28 TFLOPS a Xbox Series X zvládá 12 TFLOPS. Jde tedy o trojnásobný až čtyřnásobný nárůst hrubého výpočetního výkonu. Ray tracing jako z jiného světa Zatímco v klasické rasterizaci má PS6 nabídnout 2,5 – 3× vyšší výkon než PS5, u ray tracingu to bude ještě dramatičtější skok. Moore’s Law Is Dead mluví o 6 – 12× rychlejším zpracování paprsků, což by konzoli dostalo na úroveň současných high-endových grafik od Nvidie. S pomocí FSR4 (konkurence DLSS) pak celkový výkon může být 4 – 8× vyšší než u současné generace. To by v praxi znamenalo, že většina her poběží ve 4K rozlišení při 120 FPS. Něco, co je dnes výsadou jen těch nejdražších PC sestav. Vývojáři by tak konečně nemuseli volit mezi kvalitou obrazu a plynulostí – mohli by mít obojí. Výrazné zvýšení paměti PS6 dostane 30-40 GB paměti GDDR7 s propustností 640 GB/s. To je obrovský skok oproti 16 GB v PS5. Vývojáři si dlouho stěžovali na nedostatek paměti v současných konzolích, který limituje velikost textur a komplexnost světů. S 40 GB by tento problém měl zmizet – alespoň na pár let. Zajímavé je, že Sony údajně plánuje 160bitovou sběrnici místo obvyklých 256 bitů. To naznačuje snahu o úsporu nákladů, protože užší sběrnice znamená jednodušší a levnější desku plošných spojů. Vysoká propustnost pamětí GDDR7 by ale měla tento kompromis vykompenzovat. Xbox Magnus má být ještě silnější I když PS6 vypadá na papíře impozantně, příští Xbox s kódovým označením Magnus má být o 25 % výkonnější. Microsoft ale zřejmě míří jiným směrem – jeho konzole má být v podstatě předkonfigurované herní PC s přístupem ke Steamu a Epic Games Store. To by znamenalo konec exkluzivit, ale také vyšší cenu. Zatímco PS6 zůstane klasickou konzolí s uzavřeným ekosystémem a cenou kolem 500 dolarů, Xbox Magnus může stát klidně dvojnásobek. Microsoft tak možná opouští přímou konkurenci a míří na prémiový segment, kde bude soupeřit spíš s PC sestavami. Zpětná kompatibilita – dobrá i špatná zpráva Díky architektuře x86 bude PS6 plně zpětně kompatibilní s PS5 a PS4. Vaše současná knihovna her tak nepřijde vniveč. Bohužel, kdo doufal v podporu PS3, bude zklamán. Nechvalně proslulý procesor Cell je prostě příliš odlišný na to, aby ho šlo efektivně emulovat. Sony ale pracuje na handheldové verzi PS6, která by měla sdílet knihovnu her s velkou konzolí. Podobný přístup jako Nintendo Switch, jen s výrazně větším výkonem. To by mohlo být zajímavé pro hráče, kteří chtějí hrát AAA tituly i na cestách. Kdy to všechno přijde? Moore’s Law Is Dead tvrdí, že Sony plánuje zahájit výrobu v polovině roku 2027 s uvedením na trh na podzim téhož roku. To dává smysl – PS5 vyšla v listopadu 2020, takže sedm let je rozumný životní cyklus pro konzoli. Samozřejmě, tohle všechno jsou zatím jen úniky a spekulace. Sony může specifikace ještě změnit, zejména pokud se ukáže, že Xbox Magnus je opravdu o tolik výkonnější. Na druhou stranu, pokud Microsoft zamíří do prémiového segmentu, Sony může klidně dominovat mainstreamu s „pomalejší“, ale cenově dostupnější konzolí. Uvidíme, jak se situace vyvine – do roku 2027 je ještě hodně daleko. Co říkáte na uniklé parametry Playstationu 6? Zdroj: Moore's Law Is Dead