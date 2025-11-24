Nejvýkonnější herní konzole poprvé ve větší akci: PlayStation 5 Pro zlevnil o několik tisíc! Hlavní stránka Zprávičky PlayStation 5 Pro je v Black Friday akci za 16 990 Kč včetně EA Sports FC 26 (sleva 3 300 Kč) Má o 67 % výkonnější GPU oproti PS5, 2TB SSD a Wi-Fi 7, ale bez mechaniky na disky Rozdíl poznáte u optimalizovaných her, u ostatních funguje jako běžná PS5 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 PlayStation 5 Pro poprvé výrazněji zlevňuje. Na Alza.cz se nejvýkonnější konzole na trhu prodává za 16 990 Kč včetně hry EA Sports FC 26, což je sleva 3 300 korun. Pořád je to však skoro dvojnásobek proti PS5 Slim za 8 999 Kč. Klíčová otázka tedy zní: stojí PS5 Pro za ten rozdíl? O 45 % rychlejší vykreslování, ale jen někdy PS5 Pro má o 67 % více GPU jader než běžná PS5, rychlejší paměť a AI upscaling zvaný PlayStation Spectral Super Resolution. Výsledkem je rychlejší vykreslování až o 45 %, což v praxi znamená, že tam, kde běžná PS5 volí mezi vysokým fps nebo lepší grafikou, PS5 Pro nabízí obojí najednou. Hry jako Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarök nebo The Last of Us běží ve vyšším rozlišení s lepšími odrazy a plynuleji. CHCI PS5 PRO V AKCI Jenže tohle platí pro cirka něco okolo 70 her optimalizovaných pro PS5 Pro. U neoptimalizovaných titulů máte prakticky běžnou PS5 s větším diskem a rychlejším Wi-Fi. 2TB SSD a Wi-Fi 7, ale žádná mechanika PS5 Pro má dvojnásobné úložiště (2 TB místo 1 TB nebo 825 GB), což oceníte u moderních her, které mají klidně 100 GB. Dále podporuje Wi-Fi 7 pro rychlejší stahování, ale jen pokud máte odpovídající router. Největší problém je absence mechaniky – pokud máte fyzické hry, musíte dokoupit externí mechaniku za 2 000 Kč. CHCI PS5 PRO V AKCI V balení najdete konzoli, jeden DualSense ovladač a elektronický klíč na EA Sports FC 26. Vyplatí se upgrade z PS5? Pokud už máte PS5, upgrade nedává smysl. Rozdíl v grafice je znatelný, ale ne revoluční – spíš jako přepnout PC hru z High na Ultra nastavení. Pro ty, kdo PS5 ještě nemají a hledají maximum výkonu, může PS5 Pro dávat smysl, ale jen pokud plánují hrát optimalizované tituly na 4K TV s vysokou obnovovací frekvencí. Pro většinu lidí je PS5 Slim za 8 999 Kč lepší volba – hry vypadají skvěle a výkon stačí na vše. Osm tisíc navíc za PS5 Pro zaplatíte hlavně za lepší fps a ray tracing, což ocení jen nadšenci. CHCI PS5 PRO V AKCI Akce platí do vyprodání zásob, doprava zdarma. Pokud patříte mezi ty, kdo chtějí absolutně nejlepší výkon a jsou ochotní za něj zaplatit, je to nejlepší čas na nákup. Pro ostatní: PS5 Slim stačí a ušetříte osm tisíc. Co říkáte na tuto slevu? Zdroj: Alza.cz O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday PlayStation 5 Playstation 5 Pro slevy Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024