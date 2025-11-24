TOPlist

Nejvýkonnější herní konzole poprvé ve větší akci: PlayStation 5 Pro zlevnil o několik tisíc!

  • PlayStation 5 Pro je v Black Friday akci za 16 990 Kč včetně EA Sports FC 26 (sleva 3 300 Kč)
  • Má o 67 % výkonnější GPU oproti PS5, 2TB SSD a Wi-Fi 7, ale bez mechaniky na disky
  • Rozdíl poznáte u optimalizovaných her, u ostatních funguje jako běžná PS5

Jakub Kárník
24.11.2025 18:00
playstation 5 pro konzole

PlayStation 5 Pro poprvé výrazněji zlevňuje. Na Alza.cz se nejvýkonnější konzole na trhu prodává za 16 990 Kč včetně hry EA Sports FC 26, což je sleva 3 300 korun. Pořád je to však skoro dvojnásobek proti PS5 Slim za 8 999 Kč. Klíčová otázka tedy zní: stojí PS5 Pro za ten rozdíl?

O 45 % rychlejší vykreslování, ale jen někdy

PS5 Pro má o 67 % více GPU jader než běžná PS5, rychlejší paměť a AI upscaling zvaný PlayStation Spectral Super Resolution. Výsledkem je rychlejší vykreslování až o 45 %, což v praxi znamená, že tam, kde běžná PS5 volí mezi vysokým fps nebo lepší grafikou, PS5 Pro nabízí obojí najednou. Hry jako Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarök nebo The Last of Us běží ve vyšším rozlišení s lepšími odrazy a plynuleji.

Jenže tohle platí pro cirka něco okolo 70 her optimalizovaných pro PS5 Pro. U neoptimalizovaných titulů máte prakticky běžnou PS5 s větším diskem a rychlejším Wi-Fi.

ps5 pro

2TB SSD a Wi-Fi 7, ale žádná mechanika

PS5 Pro má dvojnásobné úložiště (2 TB místo 1 TB nebo 825 GB), což oceníte u moderních her, které mají klidně 100 GB. Dále podporuje Wi-Fi 7 pro rychlejší stahování, ale jen pokud máte odpovídající router. Největší problém je absence mechaniky – pokud máte fyzické hry, musíte dokoupit externí mechaniku za 2 000 Kč.

V balení najdete konzoli, jeden DualSense ovladač a elektronický klíč na EA Sports FC 26.

Vyplatí se upgrade z PS5?

Pokud už máte PS5, upgrade nedává smysl. Rozdíl v grafice je znatelný, ale ne revoluční – spíš jako přepnout PC hru z High na Ultra nastavení. Pro ty, kdo PS5 ještě nemají a hledají maximum výkonu, může PS5 Pro dávat smysl, ale jen pokud plánují hrát optimalizované tituly na 4K TV s vysokou obnovovací frekvencí.

Pro většinu lidí je PS5 Slim za 8 999 Kč lepší volba – hry vypadají skvěle a výkon stačí na vše. Osm tisíc navíc za PS5 Pro zaplatíte hlavně za lepší fps a ray tracing, což ocení jen nadšenci.

Akce platí do vyprodání zásob, doprava zdarma. Pokud patříte mezi ty, kdo chtějí absolutně nejlepší výkon a jsou ochotní za něj zaplatit, je to nejlepší čas na nákup. Pro ostatní: PS5 Slim stačí a ušetříte osm tisíc.

Co říkáte na tuto slevu?

Zdroj: Alza.cz

