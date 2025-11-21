Playstation 5 Slim ve skvělé akci! S EA FC 26 teď stojí jen 9 tisíc Hlavní stránka Zprávičky PlayStation 5 Slim Digital Edition spadla z 12 690 na 8 990 Kč včetně EA Sports FC 26 Jde o verzi bez mechaniky na disky – hry kupujete jen digitálně Dává smysl, pokud nepotřebujete fyzické hry a chcete ušetřit Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší zajímavou slevu na PlayStation 5 Slim Digital Edition – konzole spadla z původních 12 690 Kč na 8 990 korun. V balení je fotbalová hra EA Sports FC 26 (dřív FIFA), takže za necelých devět tisíc máte kompletní balíček na začátek. Co dostanete za 8 990 Kč Digital Edition znamená žádné fyzické disky Pro koho to dává smysl Co dostanete za 8 990 Kč PS5 Slim Digital Edition je kompaktnější verze původní PlayStationu 5 – o 30 % menší tělo a o 20 % nižší hmotnost. Hardware je stejný: osmijádrový AMD Zen 2 procesor a grafika s podporou ray tracingu. Úložiště má kapacitu 825 GB. V balení najdete konzoli, jeden ovladač DualSense s haptickou odezvou a adaptivními triggery, USB-C kabel na nabíjení ovladače a elektronický klíč na stažení EA Sports FC 26. Vertikální stojan se prodává zvlášť, konzoli ale můžete položit i na bok. Digital Edition znamená žádné fyzické disky Hlavní rozdíl oproti standardní PS5 je absence Blu-ray mechaniky. Všechny hry kupujete jen digitálně z PlayStation Store, fyzické disky nefungují vůbec. Sony však nabízí možnost dokoupit externí mechaniku za cca 2 000 Kč. KOUPIT PLAYSTATION 5 V AKCI Digitální hry mají svoje výhody – okamžitý nákup, žádné hledání disků, tichý provoz bez mechaniky. Mají ale i nevýhody: nemůžete hry půjčovat nebo prodávat, digitální verze bývají dražší než použité fyzické kopie a PlayStation Store občas stahuje hry ze sortimentu. Úložiště 825 GB se navíc rychle zaplní – moderní hry zabírají 50–100 GB, takže se vejde jen šest až deset titulů najednou. Pro koho to dává smysl Digital Edition dává smysl hlavně pro lidi, kteří stejně nekupují fyzické hry a preferují pohodlí digitálních nákupů. Pokud hrajete hlavně FIFU (EA FC), Call of Duty a pár dalších velkých titulů, které stejně vycházejí digitálně, ušetříte přes 3 tisíce oproti verzi s mechanikou. KOUPIT PLAYSTATION 5 V AKCI Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday herní konzole PlayStation 5 slevy Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024