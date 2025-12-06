Playstation 5 Pro čeká obří upgrade! PSSR2 má zlepšit obraz i výkon Hlavní stránka Zprávičky PSSR2 míří na rok 2026 – Sony údajně chystá obří skok v kvalitě obrazu a nižší nároky na hardware Nový algoritmus a API mají zlepšit ostrost i stabilitu snímků bez zvýšení zátěže GPU PS5 Pro dostane také FSR 4, takže hráči získají hned dvě moderní upscalovací technologie Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Podle nového úniku od Moore’s Law Is Dead pracuje Sony na druhé generaci upscalovací technologie PSSR2 (PlayStation Spectral Super Resolution 2), která dorazí v roce 2026. A pokud jsou informace přesné, nepůjde o drobnou evoluci, ale o jedno z největších vylepšení, jaké PlayStation kdy dostal formou softwaru. MLID uvádí, že PSSR2 – interně označované jako MFSR2 (Multi-Frame Super Resolution 2) – je postavené na zcela novém algoritmu a nových API. Sony má podle zdrojů investovat do vývoje více nástrojů pro PSSR, než kolik AMD nabízí pro vlastní FSR 3 a FSR 4. Vyšší kvalita obrazu, nižší nároky na výkon Druhá generace upscaleru má přinést nejen výrazně lepší čistotu obrazu, ale také snížit „GPU processing time“ a spotřebu paměti. Jinak řečeno: lepší obraz při menší zátěži konzole. MLID popisuje skok z PSSR na PSSR2 jako podobně zásadní, jako byl skok FSR 3 → FSR 4. A ten u AMD znamenal opravu většiny dřívějších artefaktů a dramatické zlepšení kvality – FSR 4 se dostalo téměř na úroveň DLSS. Pokud Sony dosáhne podobného výsledku, může jít o největší softwarový výkonový upgrade v historii PlayStationu. PSSR2 bude oddělené od FSR. PS5 Pro dostane obojí Podle zdrojů zůstává PSSR zcela oddělené od technologií AMD. To znamená, že PS5 Pro v roce 2026 dostane jak PSSR2, tak FSR 4. Vývojáři tím získají dvě moderní upscalovací metody a budou moci zvolit tu, která nejlépe sedí jejich titulům. Pro hráče jde o skvělou zprávu – zejména proto, že PS6 je stále daleko a ceny PC komponent prudce rostou. RAM i grafiky jsou dnes tak drahé, že postavit PC, které překoná PS5 Pro, není levná záležitost. Těšíte se na PSSR2? Zdroj: Moore’s Law Is Dead O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář PlayStation 5 Playstation 5 Pro Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1. Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her Jana Skálová 21.12.2024